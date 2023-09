Mertimbangkeun deui Tujuan 10,000 Léngkah: Panaliti Anyar ngeunaan Jumlah Lengkah sareng Kaséhatan

By

Sataun ka tukang, meja Well + Being di The Washington Post ngamimitian misina pikeun nyayogikeun nasihat dumasar-ilmu pikeun kaséhatan anu optimal. Kalayan fokus kana ngarawat awak, pikiran, sareng hubungan, méja parantos ditujukeun pikeun nguatkeun pamiarsa dina ngadamel pilihan anu terang ngeunaan kaséhatanna. Salaku hajatan tonggak ieu, pilihan naséhat pangsaéna pikeun hirup saé unggal dinten parantos didamel.

Salah sahiji naséhat sapertos nantang ideu yén 10,000 léngkah per dinten mangrupikeun standar emas pikeun kagiatan fisik. Gretchen Reynolds, kolumnis tukangeun "Pindahkeun anjeun," nunjukkeun yén teu aya anu magis ngeunaan nomer khusus ieu. Panaliti anyar nunjukkeun yén pikeun jalma sahandapeun 60 taun, kauntungan anu paling ageung tiasa didapet ku cacah léngkah sapopoé mimitian ti sakitar 8,000 dugi ka 10,000. Pikeun anu langkung ti 60 taun, ambangna rada handap, kalayan titik amis pikeun ngirangan résiko mortalitas turun antara 6,000 sareng 8,000 léngkah.

Dumasar kana wahyu ieu, Well+Being nawiskeun tujuh tip pikeun lokét léngkah. Tip ieu tujuanana pikeun ngabantosan individu ngalacak léngkah-léngkahna sacara efektif sareng ngalebetkeun langkung seueur kagiatan fisik kana kahirupan sapopoe. Saran kalebet netepkeun tujuan anu tiasa dicapai, laun-laun ningkatkeun jumlah léngkah, sareng ngagunakeun téknologi sapertos pedometer atanapi tracker kabugaran. Ku nuturkeun saran ieu, individu tiasa ngaoptimalkeun karaharjaan fisikna tanpa ngarasa kabeurangan ku udagan cacah léngkah anu luhur.

Kadé inget yen well-mahluk ngawengku leuwih ti ngan kaséhatan fisik. Ku prioritizing wellness holistik jeung nyieun pilihan informed dumasar kana bukti ilmiah, individu bisa hirup minuhan jeung saimbang. Méja Well+Being di The Washington Post terus nyayogikeun tulisan sareng naséhat pikeun ngadukung pamiarsa pikeun ngahontal tujuan ieu.

sumber:

The Washington Post - Méja Well+Being