Artikel Anyar: Push Promosi Xbox pikeun Call of Duty: Modern Warfare III

By

Pamaké Xbox patepung sareng iklan anu kasohor ayeuna, nyorong aranjeunna mésér Call of Duty: Modern Warfare III, cicilan panganyarna dina waralaba kaulinan populér. Layar splash, anu muncul nalika dihurungkeun konsol, parantos nyababkeun réaksi anu dicampur diantara pamaén.

Bari sababaraha fans Xbox dikedalkeun pikagumbiraeun maranéhanana pikeun kampanye anyar jeung eagerly nangkeup iklan, batur éta kirang enthused. “Ieu bodo. Abdi henteu maén Call of Kawajiban; Kuring pernah meuli Call of Kawajiban. Abdi henteu kedah ngaktipkeun Xbox kuring sareng hal anu pertama anu kuring tingali mangrupikeun tambihan pikeun kaulinan, atanapi naon waé pikeun masalah éta, ”saur saurang pangguna anu teu sugema.

Perbandingan dilakukeun pikeun promosi anu sami pikeun Starfield, kaulinan anu diantisipasi pisan, anu nampi perawatan layar splash ringkes nalika diluncurkeun deui dina bulan Séptémber. Kahariwang dibangkitkeun ngeunaan poténsi intrusiveness tina prakték iklan sapertos anu maju.

"Kuring henteu nyangka éta masalah anu ageung upami éta mangrupikeun acara atanapi sékrési pihak kahiji, tapi kuring tiasa ningali naha jalma henteu resep éta," empathized pangguna anu sanés.

IGN ngahontal ka Xbox pikeun koméntar tapi henteu nampi réspon dina waktos nyerat.

Salian layar splash, Xbox ogé nawiskeun latar tukang dinamis anu tiasa diunduh anu nampilkeun karakter tercinta Kaptén Harga tina franchise Call of Duty.

Dorong promosi ieu ku Xbox pikeun Call of Duty: Modern Warfare III asalna saatos akuisisi Microsoft panganyarna ngeunaan Activision Blizzard pikeun jumlah anu ngajentul $ 69 milyar. Nalika perjanjian pamasaran PlayStation pikeun Call of Duty ngalegaan dugi ka 2024, kapamilikan anyar Xbox henteu ngeureunkeun aranjeunna tina aktip promosi akuisisi permata makuta.

Call of Duty: Modern Warfare III bakal dileupaskeun sacara bertahap, dimimitian ku aksés awal kampanye dina 2 Nopémber pikeun konsumén pre-order. Kaulinan bakal neraskeun alur carita tina Modern Warfare II sareng ngenalkeun elemen anyar sapertos Open Combat Missions, kalayan multiplayer sayogi dina 10 Nopémber.

FAQ:

Q: Naon ari Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III nyaéta kaulinan vidéo anu pohara populér sareng cicilan panganyarna dina waralaba Call of Duty.

Q: Naha Call of Duty: Modern Warfare III sayogi dina Xbox?

A: Leres, Call of Duty: Modern Warfare III sayogi dina Xbox, sareng platform sanésna.

Q: Naon layar splash?

A: Layar splash mangrupikeun gambar atanapi iklan anu ditampilkeun nalika aplikasi komputer atanapi konsol diluncurkeun.

Q: Iraha Call of Duty: Modern Warfare III bakal dileupaskeun?

A: Aksés awal ka kampanye dimimitian dina 2 Nopémber 2022, sareng multiplayer sayogi dina 10 Nopémber 2022.

Q: Sabaraha Microsoft acquire Activision Blizzard pikeun?

A: Microsoft kaala Activision Blizzard pikeun $69 milyar.

Sumber: IGN (https://www.ign.com)