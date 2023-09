Apple Ngenalkeun Tiers Panyimpen iCloud + Anyar: 6TB sareng 12TB

By

Apple nembe kaget pamiarsa na ku pengumuman dua tingkatan anyar pikeun langganan panyimpenan awan na, iCloud +. Ditujukeun utamina pikeun fotografer sareng pembuat film anu peryogi panyimpen anu ageung pikeun eusina, rencana langganan énggal ieu bakal narik perhatian. Unveiling meunang keprok guludug ti balaréa, nunjukkeun paménta kuat pikeun ngaronjat kapasitas gudang.

Dina struktur harga ayeuna, iCloud + nawiskeun palanggan 50GB kanggo $0.99 per bulan, 200GB kanggo $2.99 ​​per bulan, sareng 2TB kanggo $9.99 per bulan. Kalayan ngenalkeun rencana 6TB sareng 12TB, pangguna ayeuna tiasa nyimpen jumlah data anu langkung ageung. Sanaos rata-rata konsumen henteu peryogi panyimpen anu ageung sapertos kitu, fotografer profésional sareng produsén film anu nganggo modél iPhone 15 panganyarna kalayan kamampuan kaméra anu ditingkatkeun bakal mendakan rencana ieu berharga pisan.

Sanaos Apple henteu ngungkabkeun harga pasti pikeun tingkatan panyimpen énggal, urang tiasa ngadamel perkiraan anu dididik dumasar kana harga anu tos aya. Éta kamungkinan yén langganan 6TB bakal ngarugikeun henteu langkung ti $ 30 per bulan, sedengkeun tingkat 12TB kedahna sakitar $ 60 per bulan. Dina ngabandingkeun, rencana panyimpen Google pikeun 5TB sareng 10TB data masing-masing hargana $24.99 sareng $49.99 per bulan, nunjukkeun titik harga anu sami.

Salian kapasitas panyimpen anu ningkat, palanggan iCloud+ bakal teras-terasan mikaresep fitur privasi anu tos aya, kalebet Hide My Email sareng Private Relay. Fitur ieu tujuanana pikeun ngajagi data pangguna sareng mastikeun pangalaman browsing anu aman. Kalayan iCloud+ nawiskeun panyimpen anu langkung ageung sareng privasi anu ditingkatkeun, Apple terus nawiskeun jasa panyimpen awan anu komprehensif sareng dipercaya pikeun panggunana.

sumber:

- Tweet Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930