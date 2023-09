Pembaruan Fortnite 26.10: Jadwal Downtime sareng Spekulasi Ngeunaan Eusi Anyar

pamekar Fortnite, epik Kaulinan, geus ngumumkeun yén kaulinan bakal momentarily sadia pikeun apdet 26.10. Pembaruan ieu bakal dianggo pikeun sababaraha platform kalebet PS5, PS4, konsol Xbox, Nintendo Switch, Android, sareng PC. Pamaén tiasa ngarep-ngarep yén pembaruan bakal sayogi diunduh dina énjing 12 Séptémber.

Kalayan pembaruan éta, pangguna kedah ngantisipasi kurun waktu server downtime. Ieu ngandung harti yén Fortnite bakal samentawis teu tiasa dimainkeun pikeun sababaraha jam. Kanggo inpo wincik iraha anjeun tiasa asup deui kana kaulinan, ieu mangrupikeun jadwal downtime server 26.10:

– Downtime disetel ka dimimitian dina 4 AM AND, akibatna nganonaktipkeun matchmaking sakeudeung sateuacanna.

– Pikeun fans UK, periode offline pinuh bakal dimimitian dina 9 AM BST bari matchmaking bakal ditumpurkeun dina 8.30 AM BST.

Samentara Epic Games henteu sacara eksplisit nyatakeun iraha waktos downtime bakal disimpulkeun, pangropéa biasana peryogi sakitar sababaraha jam. Ku alatan éta, Fortnite kedah balik deui online ku 11 AM BST paling anyar.

Pengumuman pembaruan ieu nyababkeun spekulasi di kalangan peminat ngeunaan naon eusi anyar anu bakal dilebetkeun dina pembaruan 26.10. Sababaraha fans téori yén, kalayan peluncuran aksés awal Mortal Kombat 1, Sub Zero tina waralaba tiasa janten karakter anu tiasa dicoo dina Fortnite.

Salaku tambahan, Epic Games diperkirakeun ngenalkeun barang atanapi senjata énggal, ogé Augment énggal. Toko barang ogé bakal nampi kulit anyar pikeun pamaén pikeun meunangkeun sareng ningkatkeun pangalaman kaulinan.

Di sagigireun tambahan anyar ieu, Epic Games bakal ngabéréskeun bug anu umum sareng gangguan midangkeun ti mimiti usum anyar, salajengna ngagosok kaulinan pikeun kanikmatan anu optimal.

Sumber: Epik Kaulinan Twitter Pengumuman