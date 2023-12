By

Dina dongéng liburan anu ngahibur, Hallmark Movies & Mysteries nampilkeun "Keajaiban di Betlehem, Pa." premiering on Désémber 21. Film kieu Mary Ann, a pangacara suksés anu longing pikeun ngadopsi anak jeung ngalaman joys of keibuan. Dicoo ku Laura Vandervoort, Mary Ann embarks on lalampahan ka Betlehem, Pa, ngan méméh Natal papanggih kebat anyar nya kabagjaan.

Tapi, badai salju maksa Mary Ann sareng putrina anu nembe lahir, Natalie, pikeun ngalambatkeun perjalanan ka bumi. Kalawan euweuh tempat cicing, aranjeunna manggihan ngungsi di kamar cadang of Joe, anu adina, Frankie, manages a panginepan lokal. Benjamin Ayres muterkeun Joe, jajaka jeung imah teu rapih. Nalika Mary Ann sareng Natalie netep di tempatna samentawis, aranjeunna janten bagian tina perayaan pra-liburan Joe sareng ngajalin sambungan anu langkung ageung tina harepan.

Ditengah iman maranéhanana babarengan, Mary Ann jeung Joe curhat dina silih ngeunaan tantangan pribadi aranjeunna nyanghareupan. Mary Ann grapples kalawan nembongkeun kaputusan dirina pikeun ngadopsi anak ka indung tunggal nya berjuang. Samentara éta, Joe ngabagi dampak émosional ti pupusna bapana anyar-anyar ieu, ninggalkeun kakosongan dina hirupna. Nalika beungkeutna langkung jero, aranjeunna janten berkah anu teu disangka-sangka dina cara anu héran.

Sanajan pilem ieu syuting di Winnipeg, Manitoba, Kanada, Betlehem masih narima perlakuan Hallmark. Pesona festive kota jeung kagiatan libur ieu showcased on ramatloka Natal Hallmark urang ngaliwatan aliran hirup tina Main Street. Ti balanja nepi ka tunggangan kuda jeung gerbong, pemirsa ti sakuliah dunya bisa nempo glimpse of hajatan Natal enchanting Betlehem urang.

Kalayan carita anu dumasar kana iman sareng momen-momen anu ati-ati, Hallmark's "Miracle in Betlehem, Pa." disetel ka Sprinkle magic libur na haneut hate pemirsa musim ieu.