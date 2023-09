By

Penerbit Aniplex parantos ngumumkeun kaulinan gaya kaulinan dewan énggal anu judulna Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! pikeun Nintendo Pindah. Disetél pikeun dileupaskeun taun 2024, kaulinan ieu dumasar kana séri anime sareng manga Demon Slayer anu populer pisan. Nanging, ayeuna, éta ngan bakal sayogi di Jepang.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! nuturkeun adaptasi vidéo game munggaran franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, anu diluncurkeun dina 2021 sareng sumping ka Nintendo Switch di 2022. Sedengkeun rinci ngeunaan Mezase! Saikyou Taishi! ayeuna diwatesan, trailer pengumuman jeung ramatloka resmi Demon Slayer nawarkeun glimpses naon pamaén bisa ngaharepkeun.

Beda sareng adaptasi game tarung sateuacana, Mezase! Saikyou Taishi! katingalina langkung difokuskeun kana pangalaman sapertos kaulinan dewan, berpotensi ngagambar inspirasi tina séri Partéi Mario anu populér. Sanaos mékanika midangkeun khusus teu acan diungkabkeun, peminat Demon Slayer tiasa ngantisipasi pangalaman anu immersive sareng pikaresepeun anu sami sareng kaulinan tarung anu ditampi.

Bari release barat teu acan dikonfirmasi, aya harepan yén fans luar Jepang ogé bakal meunang kasempetan pikeun ngarasakeun Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Peminat sétan Slayer sami tiasa ngabagi pikagumbiraeun sareng antisipasi pikeun pertandingan dina koméntar.

