Call of Duty Modern Warfare 3: Global Release Times Dikonfirmasi

Activision tungtungna ngumumkeun waktos pelepasan global pikeun kaulinan anu diantisipasi pisan, Call of Duty Modern Warfare 3. Versi lengkep game bakal sayogi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X sareng S, sareng PC via Battle. .net jeung uap. Pamaén tiasa ngaharepkeun pikeun teuleum kana mode Multiplayer sareng Zombies mimitian ti 9 Nopémber.

Pelepasan éta bakal nuturkeun rollout régional, kalayan konsol tiasa diaksés sapanjang dinten Nopémber 9th sareng dugi ka 10 Nopémber. Nanging, pamaén PC bakal gaduh waktos tetep pikeun peluncuranana. Pamaén PC tiasa ngamimitian maén dina 9 PM PT dina 9 Nopémber.

Ieu ngarecahna waktos peluncuran per zona waktos:

- Basisir Kulon AS: Konsol - 3 AM ka 10 PM PT dina 9 Nopémber

- Basisir Kulon AS: PC - 9 PM PT on November 9th

- Basisir Wétan AS: Konsol - peluncuran régional dina 9 sareng 10 Nopémber

- Basisir Wétan AS: PC - tengah wengi EST dina 9 Nopémber

- Inggris: Konsol - peluncuran régional dina 10 Nopémber

- Inggris: PC - 5 AM GMT dina 10 Nopémber

- Éropa: Konsol - peluncuran régional dina 10 Nopémber

- Éropa: PC - 6 AM CET dina 10 Nopémber

- Jepang: Konsol - peluncuran régional dina 10 Nopémber

– Jepang: PC – 2 PM JST dina 10 Nopémber

- Australia: Konsol - peluncuran régional dina 10 Nopémber

- Australia: PC - 4 PM AEDT on November 10th

Kagumbiraan pikeun Modern Warfare 3 parantos ngawangun, khususna saatos akuisisi Microsoft Activision Blizzard pikeun $ 69 milyar. Nanging, fans kedah ngantosan dugi ka 2024 pikeun ningali pertandingan dina Game Pass.

Kasimpulanana, pamaén di sakumna dunya ayeuna tiasa nyirian almenakna kalayan waktos pelepasan resmi Call of Duty Modern Warfare 3. Siap-siap pikeun pangalaman kaulinan anu pikaresepeun dina platform pilihan anjeun. Entong luput dina modeu Multiplayer sareng Zombie anu dibungkus aksi. Undur mundur ka 9 Nopémber dimimitian ayeuna!

Patarosan remen tanya (FAQ)

1. Naon platform bakal Call of Kawajiban Modern Warfare 3 sadia on?

Call of Duty Modern Warfare 3 bakal sayogi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X sareng S, sareng PC via Battle.net sareng Steam.

2. Iraha mode Multiplayer sareng Zombies tiasa diaksés?

Modeu Multiplayer sareng Zombies bakal sayogi ti 9 Nopémber.

3. Naon waktos peluncuran resmi pikeun tiap zona waktos?

Waktu peluncuran per zona waktos tiasa dipendakan dina tulisan, netepkeun waktos pelepasan pikeun konsol sareng PC. Punten tingal inpormasi anu disayogikeun pikeun waktos anu akurat.

4. Naha Call of Duty Modern Warfare 3 bakal sayogi dina Game Pass?

Henteu, Call of Duty Modern Warfare 3 moal sayogi dina Game Pass dugi ka 2024.

5. Dupi aya ulasan sadia pikeun Modern Warfare 3?

IGN gaduh tinjauan dina kamajuan pikeun modeu Multiplayer Modern Warfare 3. Pastikeun pikeun pariksa kaluar pikeun wawasan pangalaman kaulinan urang.

Sumber: Activision.