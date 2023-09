Gearbox, Perusahaan Tukangeun Borderlands Series, Dikabarkan kanggo Dijual

Numutkeun laporan, Gearbox, perusahaan kaulinan AS anu dikenal pikeun ngembangkeun séri Borderlands, ayeuna nuju dijual. Perusahaan induk Gearbox, Embracer, nganggap rupa-rupa pilihan, sareng salah sahijina nyaéta penjualan studio. Sababaraha pihak katilu parantos nunjukkeun minat pikeun nyandak perusahaan. Nanging, Embracer atanapi Gearbox henteu masihan koméntar resmi ngeunaan masalah éta.

warta ieu datang dina waktu nangtang keur Embracer sakumaha ayeuna ngalaman prosés restructuring utama. Salaku bagian tina réstrukturisasi ieu, Volition, studio anu tanggung jawab pikeun séri Saints Row anu populér, parantos ditutup. Baheula taun ieu, Embracer ngumumkeun rencanana pikeun nutup studio sareng ngabatalkeun kaulinan saatos deal $ 2 milyar sareng perusahaan anu dibiayaan pamaréntah Saudi Savvy Games Group gagal.

Embracer Group, perusahaan induk, parantos aya dina akuisisi dina taun-taun ayeuna, nampi sababaraha studio anu kasohor kalebet Crystal Dynamics, pamekar Tomb Raider. Akuisisi Gearbox parantos réngsé dina bulan Pebruari 2021, nganilai perusahaan dugi ka $ 1.4 milyar. Gearbox nembe ngarilis Borderlands spin-off Tiny Tina's Wonderlands and New Tales from the Borderlands. Aranjeunna ogé parantos nyebarkeun penembakan looter suksés Remnant 2 taun ieu. Salaku tambahan, aranjeunna disetél pikeun nyebarkeun Homeworld 3, kaulinan strategi real-time sci-fi anu dikembangkeun ku Blackbird Interactive, dina taun 2024.

Pausahaan ogé ngalegaan ayana na saluareun dunya kaulinan, sakumaha pilem Borderlands diarahkeun ku Eli Roth dijadwalkeun pikeun pencét bioskop dina usum panas 2024. Ieu nunjukkeun yén sanajan uncertainties ayeuna sabudeureun masa depan parusahaan, Gearbox tetep komitmen ka franchise na. aktip dipake dina proyék anyar.

