EggBred Nyangking Sandwiches Sarapan Unik ka Long Beach

EggBred, tempat sarapan sandwich tercinta dipikawanoh pikeun roti susu signature sarta perhatian kana kualitas, disetel ka muka lokasi franchise kahijina di Long Beach dina awal 2022. Toko anyar, ayana di munara Shoreline Gateway di Downtown, bakal nawiskeun sami. menu salaku lokasi andalannya di La Habra.

Kasuksésan EggBred tiasa dikaitkeun kana komitmenna kana detil sareng bahan anu lezat. Salaku conto, réstoran nyiptakeun sosis sarapan sorangan di bumi nganggo campuran khusus tina taktak babi, gajih tonggong, bawang bodas, sareng bumbu Italia. Kentang téh bir-battered pikeun nambahkeun hiji tajongan tambahan rasa.

Henteu ngan teu EggBred unggul dina karajinan sarapan sandwiches, tapi ogé nawarkeun rupa-rupa pilihan dahar beurang. Hiji standout nyaeta "Nashville Hottie,"A dada hayam buttermilk leungeun-breaded kalawan sumebar paprika smoked, cuka cider slaw, county adil acar Dill, sadayana nestled dina roti susu toasted. The "Ribeye Steak & Egg" fitur ribeye lembut, hiji endog leuwih-sedeng, arugula-diasah lemon, bawang caramelized, sarta chimichurri cabé Anggang.

Salian sandwiches, EggBred nembe ditambahkeun tujuh sarapan burritos kana menu na. The "Chili Con Carne Burrito" ngagabungkeun ribeye asada, cabe chorizo ​​imah-dijieun, kentang bir-battered, sareng nu sanesna.

Pikeun maranéhanana néangan alternatif pikeun sandwiches, EggBred porsi lokal dipanggang muffins Inggris anu ukuranana buns burger, sampurna pikeun endog customizable Benedict. Pilihan séjén kaasup roti bakar alpukat sarta poutine sarapan mouthwatering kalawan kentang Crispy, buttermilk popcorn hayam, sosis nagara kuah, sareng nu sanesna.

Sanaos EggBred muka pantona dina waktos anu nangtang tina pandémik COVID-19, konsép anu unik sareng panawaran anu nikmat nampi popularitas gancang dina média sosial. Pidéo Instagram merek ngeunaan roti lapis sareng konéng endog gooey gancang nampi rébuan pintonan.

EggBred ngarencanakeun pikeun muka 10 langkung lokasi waralaba dina sababaraha taun ka hareup, nyayogikeun ka pencinta sarapan di sakuliah nagara. Lokasi Long Beach, dibuka dina ahir Januari atawa awal Pébruari, boga tujuan pikeun nyadiakeun masarakat kalawan chef-disetir, flavorful, sarta pilihan sarapan ramah-takeout.

Tuturkeun EggBred on Instagram pikeun apdet on toko Long Beach upcoming. The Shoreline Gateway munara, lokasina di 777 E. Ocean Boulevard, janji bakal jadi imah sampurna pikeun kreasi sarapan inovatif tur nikmat EggBred urang.