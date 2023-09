Western Digital ngaluncurkeun SN770M NVMe SSD pikeun Steam Deck sareng ROG Ally

By

Western Digital parantos ngenalkeun SN770M NVMe SSD, dirarancang khusus pikeun alat sapertos Steam Deck sareng ROG Ally. drive faktor formulir M.2 2230 leutik datang dina pilihan 500GB, 1TB, sarta 2TB, nyadiakeun gamers handheld ku pamutahiran gudang signifikan.

Saméméhna, ngaganti SSD jero hiji Dek uap geus kawilang gampang, tapi manggihan M.2 2230 drive éta tangtangan. Drive ieu henteu umumna sayogi pikeun konsumen sareng langkung sering dipendakan dina laptop Dell sareng Microsoft Surface. Sanajan kitu, kaayaan geus ningkat anyar, jeung pausahaan kawas Sabrent, Micron, Corsair, sarta Framework nawarkeun M.2 2230 drive. Framework ogé ngaluarkeun drive pamutahiran 2TB sorangan awal taun ieu.

Éntri Western Digital kana pasar ieu mangrupikeun pamekaran anu positif pikeun kaulinan genggam. drive maranéhanana nawarkeun speeds impressive nepi ka 5,150 MB / s dumasar kana PCIe Gen 4. Vérsi 1TB tina SN770M NVMe SSD sadia keur meuli on toko online Western Digital sarta Best Toko $ 109.99. Versi 2TB sacara éksklusif sayogi di Best Buy pikeun $ 239.99.

Gemblengna, Western Digital's SN770M NVMe SSD nyayogikeun solusi anu gampang pikeun pamaén anu hoyong ningkatkeun panyimpenan dina alat genggamna. Ketersediaan drive ieu ti pabrik anu terkenal ningkatkeun pilihan pikeun konsumén, sahingga ngagampangkeun pikeun milarian pamutahiran anu cocog pikeun alatna.

