Praktek Berbasis Bukti sareng Évolusi Teu Bisa Ngadagoan Program Diajar

Can't Wait to Learn, program pendidikan digital War Child pikeun murangkalih anu kapangaruhan ku konflik, sok dipandu ku bukti ilmiah. Nanging, pikeun dianggap leres-leres "dumasar kana bukti," campur kedah nyumponan kriteria anu tangtu. Ngaliwatan studi skala ageung di Uganda, Can't Wait to Learn ayeuna parantos nyumponan kriteria ieu, nyirian évolusi anu pikaresepeun pikeun program éta.

Prakték dumasar-bukti nyaéta konsép yén prakték padamelan, sapertos asuhan, pendidikan, atanapi dukungan psikososial pikeun murangkalih, kedah dumasar kana bukti ilmiah. Ieu ngawengku ngagunakeun prosés panalungtikan rigorous ngabuktikeun dampak interventions, tinimbang ngandelkeun tradisi, intuisi, atawa pangalaman pribadi. Organisasi bantuan kedah daék nanggung jawab sorangan pikeun mastikeun yén aranjeunna henteu nyababkeun langkung seueur ngarugikeun tibatan anu hadé.

Pendekatan dumasar-bukti dimimitian ku interventions ngalaman panalungtikan ilmiah, kayaning evaluasi feasibility atawa percobaan dikawasa. Papanggihan tina panilitian ieu dianggo pikeun adaptasi sareng ningkatkeun metode upami aranjeunna henteu ngayakinkeun atanapi henteu cekap. Lamun papanggihan anu positif, campur nu progresses kana fase salajengna evaluasi.

Can't Wait to Learn ngalaman uji coba dikawasa sacara acak di Uganda salami 18 sasih katukang. Panalitian ngalibatkeun 1507 murangkalih ti 30 sakola di Kacamatan Isingiro. Satengah sakola ngagentos palajaran basa Inggris sareng matematika biasa sareng Can't Wait to Learn pikeun langsung ngabandingkeun efektivitasna. Hasil panilitian, anu bakal diterbitkeun pas dina jurnal ilmiah, nunjukkeun yén Can't Wait to Learn henteu ngan ukur ngalaksanakeun langkung saé tibatan pendidikan standar tapi ogé langkung seueur program EdTech anu dianggo dina setélan anu sami.

Percobaan di Uganda ieu nguatkeun Can't Wait to Learn salaku program dumasar-bukti anu lengkep. Éta mangrupikeun bagian tina kumpulan 10 studi panilitian anu dilakukeun ku War Child di nagara-nagara sapertos Chad, Yordania, Libanon, sareng Sudan ti saprak mimiti program éta. Di Sudan, panilitian mendakan yén murangkalih ningkat ampir dua kali langkung seueur dina matematika sareng ampir tilu kali langkung seueur dina maca dibandingkeun sareng program diajar pamaréntah pikeun barudak di luar sakola.

Tonggak penting ieu di Uganda nandaan awal perjalanan skala Can't Wait to Learn. Luyu jeung pendekatan lokalisasi, palaksanaan program geus dibikeun ka kotamadya lokal. Ku ngabagikeun naon anu tiasa dianggo sareng naon anu henteu ngalangkungan panalungtikan, Can't Wait to Learn tujuanana pikeun ngamajukeun kamajuan anu bermakna pikeun nyayogikeun pendidikan gratis, adil, sareng berkualitas pikeun sadaya murangkalih anu kapangaruhan ku konflik.

Can't Wait to Learn mimitina dikembangkeun di Sudan dina taun 2012 sareng parantos diuji sareng dilaksanakeun di sababaraha nagara. Ayeuna parantos ngahontal sakitar 100,000 murangkalih, kalayan prospek anu ngajangjikeun pikeun kamekaran anu bakal datang.

sumber:

– Teu Bisa Ngadagoan Diajar – Program pendidikan digital War Child pikeun murangkalih anu kapangaruhan ku konflik

- Mark Jordans, Profesor Kaséhatan Mental Global Anak sareng Rumaja sareng Diréktur Panaliti sareng Pangembangan Anak Perang

– Jasmine Turner, kalungguhan panalungtikan pikeun Can't Wait to Learn