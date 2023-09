Ngagunakeun Gelar Apprenticeships pikeun Nutup Gap Kaahlian Digital

By

Pajak magang diwanohkeun ku pamaréntah Inggris di 2017 salaku cara pikeun pangusaha ageung pikeun investasi dina pelatihan magang. Pangusaha anu gaduh tagihan gaji langkung ti £ 3 juta per taun diwajibkeun mayar 0.5% tina total tagihan gaji taunanna kana dana pungutan. Aranjeunna teras tiasa nganggo dana ieu pikeun ngadukung pelatihan magang sareng biaya penilaian atanapi nransferkeunana ka dunungan sanés. Sanajan kitu, sagala dana henteu kapake kadaluwarsa.

Aya rupa-rupa standar magang anu sayogi dina tingkat anu béda, kalebet dina padamelan digital. The Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) nyayogikeun peta padamelan pikeun ngabantosan dunungan ngaidentipikasi kamajuan sareng jalur upskilling pikeun magang. Universitas anu fokus kana SMK, sapertos Buckinghamshire New University (BNU), ogé parantos lebet kana pasar magang anu langkung luhur sareng gelar, nawiskeun panyadiaan magang dina industri sapertos kasehatan, policing, rékayasa, bisnis sareng manajemén, sareng digital.

Juragan sering ngarékam magang kana magang tingkat handap sareng nawiskeun kasempetan pikeun aranjeunna pikeun ningkatkeun katerampilan kana kualifikasi tingkat gelar pinuh. Hal ieu ngamungkinkeun para magang nampi gelar sarjana lengkep dina jangka waktu anu langkung pondok dibandingkeun sareng opat taun tradisional.

Sanaos aya kahariwang ngeunaan tingkat parantosan magang, pangusaha kedah taliti mertimbangkeun catetan lagu panyadia anu aranjeunna nimbangkeun. Salaku conto, BNU ngagaduhan tingkat parantosan langkung ti 90% dina magang gelar Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Standar magang khusus ieu ngagaduhan genep jalur anu béda, kalebet Téknik Perangkat Lunak, Konsultasi IT, Kaamanan Siber, Jaringan, Analisis Data, sareng Analisis Usaha.

Panyadia pelatihan tiasa nawiskeun model pangiriman anu béda, sapertos pelepasan dinten atanapi pangiriman blok. Éta ogé bisa ngamekarkeun model pangiriman bespoke pikeun dunungan anu bisa recruit sajumlah minimum magang.

Gelar magang tiasa janten transformasi dina hal pangwangunan pribadi. Aranjeunna nyadiakeun peserta didik kalawan pangalaman gawé berharga jeung kasempetan pikeun ménta gelar tanpa accruing hutang. Magang gelar henteu dugi ka lulusan sakola; aranjeunna ogé nguntungkeun karyawan aya anu hoyong upskill atanapi karir switchers pilari kasempetan anyar. Magang ieu ogé ngajagi gap kaahlian antara pendidikan universitas sareng syarat industri.

Pikeun sacara efektif ngagunakeun magang gelar pikeun ngirangan gap kaahlian digital, pangusaha kedah nyiptakeun peran magang atanapi nawiskeun pelatihan anu dibiayaan ku pungutan ka karyawan anu tos aya. Éta ogé kedah mertimbangkeun tingkat magang sareng standar magang khusus anu saluyu sareng kabutuhan tenaga kerjana.

Pikeun nganapigasi dunya magang anu kompleks, pangusaha tiasa ningali conto anu suksés ti organisasi sanés. Salaku conto, Crimson, perusahaan IT anu berbasis di West Midlands, parantos ngembangkeun program magang anu suksés. Aranjeunna ngarékam lulusan sakola kana magang Level 4 sareng nawiskeun aranjeunna kasempetan pikeun neraskeun magang gelar Konsultan IT. Aranjeunna gaduh rasio magang anu luhur dina bisnisna sareng komitmen anu kuat pikeun ngasuh bakat anu bakal datang.

Kacindekan, magang gelar ngagaduhan poténsi pikeun ngatasi jurang kaahlian digital sareng nyiapkeun generasi téknologi digital salajengna. Ku ngamangpaatkeun pungutan magang sareng damel sareng panyadia pelatihan anu dipercaya, pangusaha tiasa nyayogikeun kasempetan anu berharga pikeun individu pikeun ngembangkeun kaahlian sareng nampi pangalaman damel dina téknologi anu muncul.

sumber:

- https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

- https://bucks.ac.uk/apprenticeships

- https://www.crimson.co.uk/