Unity Ngumumkeun Biaya Anyar pikeun Pamasangan Game Nganggo Mesin Unity

Unity, platform pamekaran kaulinan anu unggul, nembé ngumumkeun yén éta bakal ngalaksanakeun biaya énggal pikeun unggal patandingan anu dipasang nganggo Unity Engine. Biaya ieu, katelah Unity Runtime Fee, bakal lumaku pikeun kaulinan anu geus lulus ambang panghasilan tangtu jeung hirupna install count dina taun katukang.

Ambang sareng biaya khusus beda-beda gumantung kana jinis langganan Unity anu dicekel ku pamekar. Pikeun pangguna Unity Personal sareng Unity Plus, ambang panghasilan disetel dina $200,000 per taun, kalayan jumlah pamasangan hirupna 200,000. Di sisi anu sanés, akun Unity Pro sareng Unity Enterprise gaduh ambang anu langkung luhur tina $ 1 juta pendapatan per taun sareng 1 juta pamasangan hirupna.

Waragad pikeun ngaleuwihan ambang ieu ogé béda pikeun tiap jenis langganan. Pangembang Unity Personal bakal ditagihkeun $0.20 pikeun unggal pamasangan di luhur ambang, sedengkeun akun Unity Enterprise ngan mayar $0.01 kanggo unggal pamasangan di luhur 2 juta. Pamekar di pasar berkembang nampi pangurangan biaya, sareng akun Unity Personal mayar $0.02 per pamasangan sareng akun Perusahaan mayar $0.005 per pamasangan.

Utamana, biaya ieu ogé bakal dilarapkeun ka kaulinan anu aya dina Unity upami aranjeunna nyumponan pendapatan sareng masang ambang cacah. Kadé disebutkeun yen Unity Runtime Fee teu dilarapkeun ka aplikasi non-kaulinan.

Unity justifies palaksanaan fee ieu ku panyorot yén unggal waktos kaulinan diundeur, Unity Runtime dipasang ogé. Pausahaan yakin yén hiji fee dumasar install-preserves nu gains finansial ti Dursasana pamuter pikeun panyipta, kawas model sharing sharing.

Salian parobihan ieu, Unity parantos ngumumkeun pangsiun tingkat langganan Unity Plus na. Palanggan Plus anu aya bakal disayogikeun kasempetan pikeun ningkatkeun ka Unity Pro salami sataun kalayan harga Plus.

Unity Engine, dipikawanoh pikeun kamampuhan ngembangkeun kaulinan serbaguna sarta kuat, boasts milyaran undeuran bulanan. Struktur fee anyar ieu boga tujuan pikeun ngarojong tumuwuhna kontinyu sarta ngembangkeun panyipta kaulinan bari ngajaga integritas ekosistem Unity.

