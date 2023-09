The First Descendant Ngenalkeun Pahlawan Anyar, Sharen Julicia: A Satengah Awéwé Satengah-Mesin Tukang Maot Assassin

Nexon's upcoming looter shooter, The First Descendant, geus ngahasilkeun loba hype diantara gamers. Dikuatkeun ku Unreal Engine 5, kaulinan generasi salajengna ieu disetél pikeun dileupaskeun pikeun PC, PS5, sareng Xbox Series X|S. Anyar-anyar ieu, pahlawan anyar anu namina Sharen Julicia diumumkeun, nunjukkeun kamampuan anu maot dina trailer anu diungkabkeun midangkeun.

Sharen Julicia, hiji satengah awéwé matak, karakter satengah mesin, brings a playstyle unik ka The First Descendant. Kamahéranna aya dina tempur dina jarak anu caket, ngajantenkeun anjeunna pilihan idéal pikeun pamaén anu resep taktik agrésif. Sharen ngagunakeun kamuflase pikeun pendekatan siluman sareng mundur gancang, ngamungkinkeun anjeunna ngadeukeutan musuh-musuhna anu teu kadeteksi.

Salah sahiji kaahlian pasip Sharen, Assassinator, ngamungkinkeun anjeunna pikeun ngatasi karusakan musuh anu henteu nargétkeun anjeunna. Kamampuhan ieu langkung ngagedékeun dampak tiwasna dina medan perang. Salaku tambahan, Sharen gaduh sauntuyan kaahlian aktip anu ningkatkeun poténsi karasa na. Nya Cutoff Beam unleashes serangan beam listrik nu teu ngan inflicts karuksakan tapi ogé nerapkeun éfék Electrocution ka target nya.

Kaahlian aktif séjén anu dipiboga nyaéta Active Camouflage, anu nyumputkeun ayana dugi ka ngabebaskeun serangan. Téhnik ieu micu modeu Ambush sakali kamuflase réngsé, augmenting karuksakan mogok salajengna nya. Salaku tambahan, Sharen tiasa nyebarkeun Shock Nuts, bahan peledak anu ngajempolan musuh-musuhna, sareng Flash Daggers, anu ngaluarkeun sababaraha projectiles ka musuh dina jangkauan tujuanana. Keris ieu nyababkeun karusakan anu ngabeledug sareng nyababkeun pangaruh Electrocution.

The First Descendant janji pikeun nganteurkeun midangkeun thrilling sarta battles sengit, sarta Sharen Julicia nambahkeun facet seru séjén pikeun kaulinan. Pamaén tiasa ngantisipasi pangalaman anu pinuh ku aksi sareng satengah awéwé anu maot ieu, rajapati satengah mesin. Tetep katala pikeun footage midangkeun anyar ekslusif, sakumaha IGN bakal nembongkeun leuwih rinci ngeunaan The First Descendant pas.

Watesan:

- Looter shooter: Subgenre tina vidéo kaulinan anu ngagabungkeun unsur rampokan sareng némbak, dimana pamaén ngumpulkeun senjata, amunisi, sareng gear nalika ngiringan tempur.

- Unreal Engine 5: Mesin pamekaran kaulinan canggih anu diciptakeun ku Epic Games.

- Pangaruh listrik: Mékanis midangkeun anu nyababkeun karusakan tambahan atanapi épék status dina target anu katandangan serangan listrik.

sumber:

- Ryan McCaffrey, redaktur eksekutif IGN ngeunaan sawangan sareng host acara Xbox sareng acara wawancara.