Nintendo Switch 2 dikabarkan bakal nampilkeun kinerja anu ningkat sareng ngirangan waktos beban

Gosip ngeunaan Nintendo Switch 2 anu diantisipasi pisan terus ngiderkeun, kalayan detil anyar muncul ngeunaan kinerja sareng fiturna. Sumber anu dipercaya nyatakeun yén konsol éta ngagaduhan rusiah anu nunjukkeun di Gamescom dina bulan Agustus, sareng ayeuna sumber katilu parantos ngadukung klaim ieu sareng nambihan inpormasi tambahan.

Numutkeun laporan ti Eurogamer sareng VGC, Switch 2 dikabarkan ngajalankeun "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" dina tingkat pigura sareng résolusi anu langkung luhur, anu disada ngajangjikeun pikeun peminat kaulinan populér. Nate The Hate, insider Nintendo anu saacanna dipercaya, ogé parantos ngadukung klaim ieu sareng ngungkabkeun langkung rinci anu anjeunna nguping ngeunaan konsol.

Hiji perbaikan anu kasohor anu disebatkeun ku Nate The Hate nyaéta pangurangan anu signifikan dina waktos beban. Anjeunna nyatakeun yén hardware énggal diidinan pikeun waktos beban sakedapan pikeun kaulinan, khususna nalika ngamimitian tina ménu utama. Ieu mangrupikeun paningkatan anu ageung dibandingkeun sareng Switch asli, anu ngagaduhan waktos ngamuat sakitar 30 detik.

Dina hal kinerja, Nate The Hate nyatakeun yén "Breath of the Wild" dijalankeun dina 60 pigura per detik dina résolusi 4K dina Switch 2. Anjeunna ogé nyebatkeun yén konsol gaduh kamampuan sinar-tracing canggih, sami sareng naon anu PlayStation. 5 sareng Xbox Series X/S tiasa ngahontal. Nanging, anjeunna netelakeun yén kakuatan atah Switch 2 diperkirakeun langkung handap tina Xbox Series S.

Pikeun ngimbangan ieu, Switch 2 tiasa ngagunakeun téknologi anyar anu disebut DLSS (deep learning super sampling), anu tiasa nyontoan résolusi 4K dina alat anu langkung handap. Ieu bisa nyadiakeun pangalaman visual comparable mun 4K asli bari ngajaga efisiensi kinerja.

Sanaos masih aya kateupastian ngeunaan kasaluyuan mundur Switch 2 sareng tanggal resmi / peluncuran resmi, Nate The Hate nunjukkeun yén Nintendo Direct salajengna bakal ditayangkeun dina sakitar tilu dinten, sigana dina 14 Séptémber. Penting pikeun dicatet yén Nintendo Directs biasana lumangsung dina Kemis.

Kasimpulanana, fitur anu dikabarkan ngeunaan Nintendo Switch 2 nunjukkeun prestasi anu ningkat, waktos beban ngirangan, sareng poténsi ngamangpaatkeun téknologi DLSS. Fans anu eagerly antisipasi apdet salajengna ti Nintendo ngeunaan konsol ieu kacida diantisipasi.

