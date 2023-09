MTV Mitra sareng Snapchat pikeun Ngahijikeun Pangalaman AR pikeun Voting Penghargaan Video Musik

By

MTV parantos ngagabung sareng Snapchat pikeun ngamungkinkeun para pangguna milih kategori dina Video Music Awards (VMAs) anu bakal datang nganggo lénsa basis AR Snapchat. Ku ngamangpaatkeun Snap's Camera Kit, MTV boga tujuan pikeun ngasupkeun pangalaman augmented reality (AR) kana acara pangajén.

Sakali tilu finalis pikeun kategori Artis Anyar Pangsaéna ditangtukeun, pangguna Snapchat bakal ngagaduhan kasempetan pikeun masihan sora nganggo Lensa khusus anu diciptakeun ku Saucealitos. Ku cara méré sinyal pilihanna ku hiji, dua, atawa tilu ramo, pamaké bisa milih artis nu rék dipilih. Sanaos tetep teu pasti sabaraha dampak voting Snapchat dina tally final, unggal sora diitung.

Salila livestream VMA, MTV ngarencanakeun pikeun nampilkeun AR Moonperson, nampilkeun selfies anu dikintunkeun ku kipas, sapanjang acara. Salaku touch nostalgia, MTV dipénta jalma pikeun ngirimkeun selfies maranéhanana sateuacanna ngagunakeun formulir tradisional.

Pikeun langkung ngalibetkeun pamirsa, individu tiasa ngalaman pangaruh AR Moonperson, ngajukeun kana bumi nyalira. Ku milih selfie tina rol kamérana, aranjeunna tiasa nyaksian Moonperson ngambang sareng wajahna sorangan katingali dina visor.

Pamaké Snapchat tiasa ngaksés pangalaman AR ieu ti 11 AM ET dina 12 Séptémber, sababaraha jam sateuacan VMA dimimitian dina 8 PM ET.

Bari VMAs saméméhna MTV urang kacatet 40.1 juta interaksi sakuliah platform média sosial populér kayaning Facebook, Instagram, Twitter, sarta YouTube, Snapchat teu aya dina daptar. Nanging, MTV ngaku yén Snapchat cocog pisan pikeun pamiarsa targétna umur 13-24 taun.

Kolaborasi sareng MTV ieu nandaan asupna resmi Snapchat kana rohangan acara pangajén ngagunakeun Kit Kamera na. Sateuacanna, Snap parantos damel sareng sababaraha festival musik, seniman dina tur, sareng turnamén olahraga pikeun ngenalkeun pangalaman AR ka fans. Tim maén bal LA Rams, contona, ngagunakeun téknologi Snapchat di stadion pikeun nampilkeun fans dina layar lebar.

Tekenan Snap kana solusi kaméra branded sareng basis AR parantos langkung jelas. Salian kolaborasi sareng festival musik, perusahaan parantos ngaluncurkeun AR Enterprise Services (ARES) nawiskeun alat sapertos AR Try-On sareng ningali produk 3D. Snap ogé ngenalkeun AR Mirrors, ngamungkinkeun merek pikeun ngahijikeun téknologina kana rohangan fisik.

sumber:

- MTV

– Snap