Rumor Nintendo Switch 2: Breath of the Wild Demo Showcased Ningkatkeun Grafik sareng Waktu Beban

Gosip ngeunaan konsol Nintendo anu salajengna, samentawis disebut 'Switch 2', parantos beredar ayeuna. Numutkeun kana laporan ti Eurogamer sareng VGC, pilih pamekar ngagaduhan kasempetan pikeun demo konsol salami Gamescom 2023. Demo nampilkeun vérsi anu ditingkatkeun tina The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sanaos spésifik perbaikan henteu disayogikeun dina waktos éta.

Rincian gosip anyar ayeuna parantos muncul tina podcast Nate the Hate panganyarna. Host ngaku yén demo téknologi Gamescom nunjukkeun Breath of the Wild ngajalankeun dina 4K 60fps, kalayan perbaikan anu kasohor nyaéta ngaleungitkeun waktos beban. Penting pikeun netelakeun yén gosip ieu henteu nunjukkeun yén judul peluncuran Switch bakal dileupaskeun deui sareng hardware salajengna. Sabalikna, éta dianggo pikeun nunjukkeun kamajuan téknis panerusna.

Aya ogé klaim yén demo téknologi ngagunakeun DLSS 3.5, téknologi upscaling AI real-time Nvidia. Tapi, teu pasti naha demo ngagunakeun set fitur lengkep tina versi 3.5, sapertos generasi pigura. Inklusi DLSS parantos janten topik spekulasi pikeun panerus Switch salami sababaraha taun, sareng nyebatkeun versi 3.5 pasti pikaresepeun.

Salila paguneman podcast, host nyarios yén Maret 2024 mangrupikeun tanggal anu mungkin sanaos henteu écés naha ieu ngarujuk kana tanggal anu diungkabkeun atanapi sékrési. Gosip saméméhna awal taun ieu nyarankeun sékrési telat 2024 pikeun Switch 2.

Penting pikeun dicatet yén gosip ieu henteu sacara resmi dikonfirmasi ku Nintendo ayeuna. Inpormasi dumasar kana sumber sareng kabar angin. Salaku tambahan, upami spésifikasi ieu akurat, penting pikeun mertimbangkeun yén demo téknologi anu dipidangkeun di Gamescom panginten henteu kedah nunjukkeun fitur konsol ahir.

Nalika rumor ieu terus ngiderkeun, éta pikaresepeun pikeun mikirkeun kamungkinan versi Breath of the Wild anu ditingkatkeun dina 'Switch 2'. Nanging, dugi ka pengumuman resmi dilakukeun ku Nintendo, rumor ieu kedah ditampi kalayan sakedik uyah.

sumber:

- Eurogamer

– VGC

- Nate podcast Hate