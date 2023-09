Genep Kaulinan Tambahan PlayStation Plus Diumumkeun pikeun Séptémber

By

Daptar anu bocor parantos ngungkabkeun genep kaulinan PlayStation Plus Extra anu bakal sayogi dina bulan Séptémber. Kaulinan anu dibagikeun ku sumber dipercaya billbil-kun on Dealabs. Lineup kalebet NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, sareng Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 mangrupikeun prequel anu ditingkatkeun kana NieR: Automata. Éta nampi ulasan anu positif, kalayan IGN masihan 8/10 sareng muji visual sareng tempur anu ningkat. Carita kaulinan dianggap fitur anu luar biasa.

Unpacking, dirilis dina 2021, mangrupikeun kaulinan indie anu populér anu berputar dina ngatur barang-barang di sababaraha lokasi. IGN masihan éta 8/10, nyorot midangkeun teka-teki anu sederhana tapi nyugemakeun sareng kamampuanana pikeun nyarioskeun carita anu pikaresepeun ngeunaan barang-barang pribadi.

Kaulinan ieu dijadwalkeun bakal sayogi pikeun anggota PS Plus Extra sareng Premium mimitian ti Séptémber 19. Pelepasan ieu nandaan angkatan mimiti kaulinan saatos paningkatan harga Sony panganyarna pikeun sadaya langganan PS Plus 12-bulan na di sakuliah dunya.

Nepi ka ayeuna, teu aya konfirmasi resmi ti Sony ngeunaan daptar kaulinan anu bocor atanapi kasadiaan na. Fans anu eagerly awaiting hiji pengumuman resmi pikeun mastikeun lineup. Tetep katala pikeun leuwih apdet.

Sumber: IGN (Reviewer: Wesley Yin-Poole)