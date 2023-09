Ngaleupaskeun Times pikeun The Teal Mask DLC dina Pokémon Scarlet sareng Violet

Pelatih di sakuliah dunya nuju ngantosan sékrési Pokémon Scarlet sareng Violet DLC munggaran, The Teal Mask. Disetél pikeun diluncurkeun dina Rebo 13 Séptémber, pamaén panasaran ngeunaan waktos pelepasan khusus di daérahna.

Numutkeun inpormasi anu dikonfirmasi, The Teal Mask DLC bakal dileupaskeun dina waktos-waktos ieu:

- 6 pm Waktos Pasifik (12 Séptémber)

- 8 pm Waktos Tengah (12 Séptémber)

- 9 pm Waktos Wétan (12 Séptémber)

- 2 am Waktos Inggris (13 Séptémber)

- 3 am Waktos Éropa Tengah (13 Séptémber)

- 5:30 am Waktos India (13 Séptémber)

- 9 am Waktu Jepang (13 Séptémber)

waktos ieu bisa jadi matuh robah, tapi kaulinan diperkirakeun ngajalankeun sabudeureun waktu disadiakeun. Pamaén kudu tetep diropéa pikeun sagala announcements ngeunaan parobahan waktu release.

Topeng Teal mangrupikeun bagian tina The Hidden Treasure of Area Zero DLC pikeun Pokémon Scarlet sareng Violet. DLC nyandak pamaén dina lalampahan sakola ka Kitakami, hiji desa vibrant ngeusi kagiatan festive jeung PKL. Perusahaan Pokemon parantos ngagoda monster saku énggal, Legenda, sareng karakter anu bakal diwanohkeun dina Topeng Teal.

Bocor ogé ngungkabkeun inpormasi tambahan ngeunaan kamampuan anyar, éntri Pokedex, sareng monster saku sapertos Bloodmoon Ursaluna. Bagian kadua The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, anu disebut The Indigo Disk, dijadwalkeun pikeun rilis Q4/Winter dina 2023.

Pamaén anu hoyong ngalaman The Teal Mask DLC kedah gaduh Pokémon Scarlet atanapi Pokemon Violet. Anu gaduh duanana kaulinan kedah mésér salinan anu misah tina Topeng Teal.

Sanaos masalah téknis awal anu mangaruhan kana immersion sareng pangalaman pamuter, Pokemon Scarlet sareng Violet ngagaduhan peluncuran anu suksés pisan, janten sékrési Nintendo pangbadagna sadaya waktos kalayan 10 juta éksemplar dijual dina tilu dinten munggaran.

