Anggota parlemén Republik ngenalkeun RUU pikeun Meungpeuk Mata Artos Digital Bank Sentral

Anggota parlemén Republik di Amérika Serikat henteu nyéépkeun waktos pikeun nyangking undang-undang ka lantai House anu ditujukeun pikeun ngahalangan ngenalkeun mata uang digital bank sentral (CBDC). House mayoritas pecut Tom Emmer bakal reintroduce nu Bank Séntral Digital Mata Artos Anti panjagaan State Act, nu boga tujuan pikeun nyegah Federal Reserve jeung bank anggotana ti ngaluarkeun versi digital tina dollar tur ngagunakeun eta pikeun nerapkeun kawijakan moneter.

CBDCs geus miboga popularitas di taun panganyarna, kalawan saloba 130 nagara, ngagambarkeun 98% tina ékonomi global, Ngajalajah versi digital tina currencies maranéhanana. Sanajan kitu, aranjeunna kontroversial diantara peminat crypto sarta konservatif sabab, kawas cryptocurrencies tradisional, CBDCs ngadegkeun link moneter antara warga swasta jeung pamaréntah.

Salah sahiji masalah utama nyaéta yén pamaréntah tiasa nganggo CBDC pikeun kéngingkeun aksés anu teu terbatas kana data kauangan warga swasta, nyababkeun kasalempang panjagaan anu ditingkatkeun. Kritikus ngajawab yén poténsi aksés jeung eksploitasi data pamaké outweigh mangpaat waragad urus low jeung ngaronjat inklusi finansial.

Administrasi Biden nyatakeun yén teu aya rencana pikeun ngaluarkeun CBDC, tapi anggota parlemén GOP tetep skeptis kusabab léngkah-léngkah nascent anu dilakukeun ku Federal Reserve, sapertos program panalungtikan sareng pilot, pikeun ngajalajah kamungkinan ngalaksanakeun CBDC.

RUU diropéa House Majority Whip Tom Emmer narékahan pikeun ngatasi bentang kawijakan aset digital anu ngembang. Éta ngenalkeun larangan "CBDCs intermediated," anu dikaluarkeun ku Federal Reserve tapi dikelola ku bank ritel sareng lembaga keuangan sanés sanés langsung ku Fed. Ieu mangrupikeun modél anu dianggo Cina pikeun yuan digital na.

RUU éta ogé ngaleungitkeun sasadiaan anu meryogikeun Fed ngalaporkeun program pilot CBDC atanapi studi ka Kongrés, sabab masalah-masalah ieu dibahas dina tagihan anu misah. Bari panerapan anti CBDC saperti teu mirip lulus taun ieu alatan kontrol Démokratik Sénat jeung White House, proponents RUU ngaharepkeun pikeun ngaronjatkeun kasadaran masarakat ngeunaan downsides poténsi CBDCs.

RUU diropéa asalna dihareupeun dédéngéan subcommittee House Financial Services on CBDCs, sarta Pupuhu Securities and Exchange Komisi Gary Gensler diperkirakeun mere kasaksian ngeunaan pendekatan-Na pikeun pangaturan asset digital di hareup Komite Perbankan Sénat.