The Orchard Nyewa Manajer Akun Digital pikeun DSP Inggris

The Orchard, perusahaan distribusi musik terkemuka, milarian Manajer Akun Digital pikeun ngatur hubungan konci sareng panyadia jasa digital Inggris (DSP) sapertos Apple, Amazon, sareng VEVO. Peran ngalibatkeun gawé raket jeung manajemén labél jeung tim marketing pikeun nyieun kampanye eusi compelling pikeun seniman jeung labél, kitu ogé ngatur hubungan dinten-ka poé kalayan retailers digital.

Tanggung jawab kalebet pitching pikeun panempatan daptar puter sareng kampanye pamasaran kolaborasi, ogé ngajaga hubungan sareng pangecér digital ku ngadatangan rapat, acara, sareng gigs. Salaku tambahan, Manajer Akun Digital bakal prioritas sareng nganalisa jadwal sékrési pikeun nyumponan kabutuhan labél sareng seniman, sareng komunikasi analisis sareng hasil deui ka pamangku kapentingan.

Calon idéal kedah gaduh langkung ti dua taun pangalaman industri musik, pangaweruh anu kuat ngeunaan platform ritel digital anu unggul, sareng pamahaman anu hadé ngeunaan strategi penjualan. Pangalaman komunikasi sareng akun ritel atanapi platform pamasaran digital langkung dipikaresep, sareng kaahlian komunikasi anu saé, pamahaman anu jero ngeunaan bentang média sosial, sareng kamampuan analitis anu kuat. Familiarity sareng Excel, PowerPoint, sareng Word ogé diperyogikeun.

The Orchard nawiskeun kasempetan pikeun nyumbang kana perjalanan kreatif dina panggung global, kalayan lingkungan kerja anu modéren, rupa-rupa, sareng inovatif. Éta ogé nyayogikeun investasi pikeun diajar sareng pamekaran, ogé sajumlah kauntungan sapertos panutup médis swasta, skéma mancén berehan, jaminan hirup, sareng perlindungan panghasilan.

Ngeunaan The Orchard:

The Orchard mangrupikeun perusahaan pionir musik, pidéo, sareng distribusi pilem, sareng jaringan Multi Channel anu paling luhur anu beroperasi sacara global. Pendekatan holistik pikeun penjualan sareng pamasaran, digabungkeun sareng téknologi sareng operasi anu ngarah di industri, ningkatkeun jangkauan sareng pendapatan di toko digital, fisik, sareng mobile. Diadegkeun dina 1997, The Orchard nguatkeun usaha sareng panyipta dina industri hiburan.

