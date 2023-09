Poténsi Switch 2: Ngatur ekspektasi

By

Demo panganyarna ngeunaan Switch 2 anu bakal datang di Gamescom parantos nyababkeun spekulasi ngeunaan hardware sareng kamampuanana. Sanaos konsol énggal diperkirakeun nyayogikeun pamutahiran anu signifikan pikeun anu miheulaan na, penting pikeun ngadeukeutan rumor kalayan ati-ati sareng ngatur ekspektasi urang.

Pindah ka arsitéktur Nvidia anu langkung modern muka kamungkinan anu pikaresepeun pikeun hardware énggal. Laporan The Matrix Awakens dijalankeun dina hardware spésifikasi target sareng DLSS sareng ray tracing parantos nambihan pikagumbiraeun. Nanging, penting pikeun émut yén ieu henteu otomatis hartosna yén konsol genggam bakal gaduh prestasi anu sami sareng Xbox Series S.

Di dunya hardware konsol, utamana lamun datang ka Nintendo, ekspektasi kudu tempered. Bocoran sareng gosip nyayogikeun inpormasi terbatas sareng sering nyababkeun kasimpulan anu salah. Istilah "Low Information Zone" atanapi LIZ, diciptakeun ku UFO debunker Mick West, nujul kana kurangna fakta teuas nu ngakibatkeun interpretasi jeung wishful pamikiran.

Éta patut mertimbangkeun kaayaan nalika Switch asli diumumkeun. Bocor sareng rumor ngeunaan kaulinan sapertos Doom 2016 sareng The Witcher 3 datang ka konsol sigana teu tiasa dipercaya dina waktos éta. Nanging, nalika patandingan ieu ahirna dileupaskeun dina Switch, janten jelas yén hardwarena sanggup langkung ti anu disangka. Kasalahan anu sami tiasa timbul sareng demo dikabarkan The Matrix Awakens on Switch 2.

Sanaos sigana yén laporan éta leres, dipasihan kaahlian Epic Games, kamampuan konsol anu saleresna tetep katingali. Prosesor sélulér sareng kumaha Epic Games ngaoptimalkeun karyana pikeun pamustunganana bakal nangtukeun kinerja. Perbandingan kana konsol sareng demo PC The Matrix Awakens kedah ditilik kalayan ati-ati, tempo kumaha kaulinan sapertos Doom 2016 sareng The Witcher 3 fared dina Switch asli dibandingkeun sareng pasangan PS4 na.

Kolaborasi sareng Nvidia nyangking kauntungan pikeun Switch 2, sapertos téknologi sapertos DLSS sareng panyajak sinar anu ningkat. Nanging, penting pikeun émut yén konsol éta masih bakal terbatas kakuatan dibandingkeun sareng konsol tradisional. Sanaos éta tiasa langkung saé sistem basis AMD, éta sigana moal cocog sareng kinerja Xbox Series S kusabab watesan hardware sélulér.

Kasimpulanana, poténsi Switch 2 seru, tapi penting pisan pikeun ngatur ekspektasi. Démo anu dikabarkan sareng kamajuan téknologi nunjukkeun kemungkinan anu ngajangjikeun, tapi dugi ka urang gaduh inpormasi konkret sareng pangalaman hands-on, penting pikeun henteu ngalegaan kamampuan konsol.

sumber:

- Eurogamer

– Video Kaulinan Babad