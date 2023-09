Noel Edmonds katémbong di tukangeun konter di Somerset Café

By

Noel Edmonds, well-dipikawanoh pikeun peran na salaku host of Deal or No Deal, nembé ditingali di Inggris kalayan parobihan karir anu héran. Legenda TV nganjang ka Victoria Park Komunitas Cafe di Frome, Somerset, dimana anjeunna mutuskeun pikeun masihan bantosan ku ngalayanan palanggan nyalira.

Kafé, anu dijalankeun ku Cultivating Community sareng dilayanan ku sukarelawan, ngalaman kacau nalika Noel muncul. Sukarelawan kafe Sherry Anne Downes ngabagi yén para nasabah bungah ningali anjeunna sareng Noel kalayan senang nalika naroskeun upami anjeunna hoyong balik ka loket.

Sanaos sigana Noel ngajalajah parobahan karir poténsial, anjeunna nolak tawaran manggung biasa di kafé. Ieu kusabab jarak antara tempatna ayeuna di Selandia Anyar sareng Inggris. Noel sareng pamajikanana Liz ngalih ka Selandia Anyar dina taun 2019 sareng ti saprak éta ngagaduhan sababaraha harta, kalebet hiji anu ngagaduhan kafe.

Minat Noel kana kafe komunitas asalna tina pangalaman sorangan gaduh kafe di Selandia Anyar. Anjeunna kalibet dina paguneman jeung staf ngeunaan ngadegna maranéhanana sarta ogé spoke ngeunaan ventures bisnis sorangan.

Hal ieu dipercaya yén datangna Noel ka Inggris didorong ku kalahiran orok putri-Na Alice urang. Anjeunna dikabarkan cicing di Bude, Cornwall, anu caket sareng tempat putrina. Noel boga opat putri ti nikah saméméhna, sarta anjeunna ayeuna nikah ka Liz saprak 2009.

Sumber: Somerset Live