Tukangeun Kaca: Los Angeles Kings Pelatihan Camp - Hiji Tingali Jero dina NHL Preseason

National Hockey League (NHL) sareng NHL Network parantos ngumumkeun kerjasamana sareng Los Angeles Kings pikeun usum kaopat tina docuseries preseason sadaya-aksésna, Behind The Glass. runtuyan tilu-bagian ieu, dihasilkeun ku NHL Network pakaitna jeung NHL Productions, bakal nyadiakeun katingal balik-pamandangan dina inténsitas, drama, jeung kompetisi hiji preseason NHL ngaliwatan lénsa tina dua-waktos Piala Stanley Juara Kings.

Usum anu bakal datang Behind The Glass bakal nampilkeun perjalanan Raja-raja ka Hémisfér Kidul nalika maén ngalawan Arizona Coyotes di Melbourne, Australia pikeun 2023 NHL Global Series. Ieu bakal janten kaulinan NHL anu munggaran dimaénkeun di Australia, nambihan pikagumbiraeun kana séri éta. Pamaén bakal dimiceun sareng ditampilkeun jauh ti rink, nawiskeun para peminat eusi anu teu aya tandingan nalika aranjeunna bersaing pikeun tempatna dina daptar sareng nyiapkeun pambuka musim biasa.

Saatos dua berths Playoff Piala Stanley padeukeut, Kings geus diangkat ekspektasi pikeun organisasi. Tukangeun Kaca bakal difokuskeun wakil presiden tim sarta umum manajer, Rob Blake, sarta palatih sirah Todd McLellan, sabab mingpin tim sapanjang camp latihan jeung ngawangun visi pikeun contender Piala Stanley taunan. Séri ieu ogé bakal nunjukkeun pamaén konci sapertos pusat karek kaala Pierre-Luc Dubois, béntang rising Adrian Kempe sareng Kevin Fiala, sareng pamaén inti Samaun Anze Kopitar sareng Drew Doughty. Présidén Tim Luc Robitaille bakal masihan wawasan anu unik kana naon hartosna janten Raja.

Behind The Glass munggaran ditayangkeun dina taun 2018, nawiskeun para peminat tampilan anu teu pernah aya dina preseason NHL ngaliwatan panon New Jersey Devils. Ti saprak éta, séri ieu nampilkeun Philadelphia Flyers sareng Predator Nashville. Édisi taun ieu bakal ningkatkeun patok sareng perjalanan internasional ka Melbourne, Australia.

Fans bisa ngaharepkeun ningali eusi bonus ekslusif jeung klip ti unggal episode of Behind The Glass dibagikeun sakuliah platform média digital sarta sosial ngagunakeun hashtag #BehindTheGlass. Salaku tambahan, unggal épisode bakal sayogi dina platform YouTube NHL, nawiskeun para peminat langkung seueur kasempetan pikeun ngiringan séri éta.

Tukangeun Kaca: Los Angeles Kings Pelatihan Camp janji pikeun mawa fans ngadeukeutan ka buruan jeung nyadiakeun sudut pandang unik tur pernah-ditingali dina tim na preseason nu. Kalawan aksés unprecedented, docuseries ieu pasti ngagumbirakeun fans sabab antisipasi usum NHL upcoming.

