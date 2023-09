Program Valkyrie LMH Siap Balik sareng Aston sareng Heart of Racing Partnership

By

Sanggeus leuwih ti tilu taun ditahan, program Valkyrie LMH disetel ka reactivated ngaliwatan partnership antara Aston Martin jeung tim basis AS Heart of Racing. Aston Martin sareng Heart of Racing dikabarkan nutup perjanjian pikeun mawa mobil Valkyrie LMH ka jalur dina 2021.

Aston Martin nuju ngobrol sareng supplier sareng ngumpul tim pikeun ngawas program, kalebet tilas diréktur rékayasa Williams F1 Adam Carter. Bari Aston Martin teu dikonfirmasi revival tina Valkyrie LMH, parusahaan emphasized DNA balap sportscar sarta komitmen na evaluating pilihan dina bentang motorsport ngembang.

Pimpinan tim Heart of Racing Ian James ngungkabkeun kahayang tim pikeun naek ka kelas luhur balap mobil olahraga internasional tapi nyatakeun yén teu acan aya kasapukan atanapi ditandatanganan. Heart of Racing parantos ngalegaan kana World Endurance Championship (WEC) sareng Aston Martin taun ieu.

Mobil balap Valkyrie diperkirakeun bersaing di WEC sareng International Motor Sports Association (IMSA). mobil bakal Powered by mesin 6.5 liter V12 dimekarkeun ditéang jeung Cosworth, sarupa jeung mesin dipaké dina versi jalan tina Valkyrie.

Program Valkyrie ditunda nalika mobil LMDh basis LMP2 dilebetkeun kana divisi Hypercar WEC. Sanajan kitu, Aston Martin geus mutuskeun pikeun nyegerkeun program handap petunjuk ti Lawrence Stroll, boga Aston Martin, ngeunaan balik-tingkat tinggi ka Le Mans.

partisipasi panungtungan Aston Martin di kelas luhur di Le Mans éta kalayan AMR-Hiji buka-top LMP1 2011. program Valkyrie misah ti operasi Aston Martin Racing nu dimekarkeun basis Lola DBR1 / 2 P1 coupe.

sumber:

- Autosport