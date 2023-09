Assassin's Creed Mirage: A Balik deui ka Akar tina Assassin's Creed Series

By

Assassin's Creed Mirage nandaan hiji milestone signifikan pikeun Ubisoft Bordeaux, sabab éta kahiji kalina studio geus ngarah ngembangkeun dina release game pinuh. Dipikawanoh pikeun karyana dina Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux dipilih pikeun ngembangkeun Mirage anu langkung ramping sareng langkung difokuskeun, anu asalna dimaksudkeun pikeun janten DLC pikeun Valhalla sateuacan janten petualangan mandiri. Disetél di kota bersejarah Baghdad, Mirage boga tujuan pikeun balik deui ka akar séri Assassin's Creed sareng ngahormatan kana kaulinan aslina.

Salah sahiji aspék konci Mirage nyaéta tekenan kana siluman sareng kepanduan, mawa deui midangkeun Assassin's Creed klasik. Campuran sosial parantos mulih deui, ngamungkinkeun para pamaén lancar nyampur sareng balaréa sareng napigasi jalan-jalan anu sibuk di Kota Bundar Baghdad. Parkour ogé mangrupikeun fitur anu penting, sabab pamaén tiasa nyebrang kota nganggo atap sareng ngalaksanakeun gerakan akrobat pikeun ngahindarkeun tempur. Salaku tambahan, perjalanan gancang ka sudut pandang anu disingkronkeun sayogi pikeun anu resep modus transportasi anu langkung gancang.

The Round City sorangan mangrupa setting impressive, featuring kanal, greenery, sarta distrik béda jeung arsitektur reminiscent tina kaulinan Assassin's Creed munggaran. Unggal distrik nawiskeun pangalaman anu unik, sapertos Karkh, kota pasar anu rame, sareng Abbasiyah, bumi The House of Wisdom dimana para sarjana diajar matematika sareng filsafat. Perhatian kana detil dina desain kota nambihan pangalaman immersive Mirage.

Salian kota, Mirage ogé ngenalkeun daérah anu katelah The Wilderness, nyayogikeun lingkungan anu langkung terbuka sareng ékspansi anu sami sareng kaulinan Assassin's Creed modern. Wewengkon ieu nawiskeun parobihan anu nyegerkeun sareng henteu kedah ngajalajah pikeun pangalaman naratif utama Mirage. Naha pamaén resep kana setélan kota dipasrahkeun atanapi padang terbuka, Mirage nawiskeun anu pangsaéna tina dua dunya.

Sanajan Mirage museurkeun utamana kana pangalaman Basim Ibn Ishaq di Baghdad, aya ogé moments diatur dina alur carita modern. Nanging, momen-momen ieu terbatas, kalayan tekenan utama kana perjalanan Basim. Lokasi anu kasohor di buruan ieu nyaéta bénténg Alamut, anu janten tempat latihan pikeun Hidden Ones sareng ciri-ciri nods kana lore Assassin's Creed saméméhna.

Mirage ngenalkeun mékanika midangkeun anyar sapertos sistem kasohor, dimana NPC bakal ngaréspon kana tindakan pamaén. Gagalna tugas sapertos pickpocketing tiasa nyababkeun NPC ngageterkeun penjaga sareng ningkatkeun tingkat ketenaran pamaén. Pikeun ngahindarkeun deteksi, pamaén tiasa nganggo strategi sapertos nyogok musisi pikeun nyiptakeun gangguan atanapi ngiringan tempur salaku jalan terakhir.

Assassin's Creed Mirage nawiskeun hal pikeun fans anu lami sareng pendatang dina waralaba. Fans bakal ngahargaan endog Easter jeung rujukan ka lega Assassin urang Syahadat lore, bari pendatang bisa luncat kana séri kalawan Mirage salaku pangalaman kahiji maranéhanana. Kalayan fokus kana siluman, parkour, sareng uih deui ka akar séri, Mirage disetel pikeun nganteurkeun petualangan Assassin's Creed anu pikaresepeun sareng immersive.

