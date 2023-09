Apple Ngarilis Apdet pikeun Sistem Operasi anu Langkung Lama pikeun Ngalereskeun Masalah Kaamanan

By

Apple nembe ngaluarkeun apdet pikeun sistem operasi na anu langkung lami, kalebet ios sareng iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, sareng macOS Big Sur 11.7.10. Pembaruan ieu tujuanana pikeun ngatasi masalah kaamanan sareng nyayogikeun kasaluyuan sareng alat sareng asesoris anu sanés.

Sanaos Apple biasana museurkeun kana sistem operasi generasi ayeuna, éta kadang-kadang ngaluarkeun apdet pikeun modél anu langkung lami anu henteu tiasa ngajalankeun vérsi panganyarna. Pembaruan ieu nyayogikeun sababaraha tujuan, kalebet paningkatan kaamanan sareng ngamungkinkeun kasaluyuan sareng alat anu langkung énggal.

Pembaruan ieu diwanohkeun sadinten sateuacan acara khusus Apple, sareng pangguna tiasa masangna ngalangkungan sistem pembaruan sistem operasi masing-masing. Pikeun ios sareng iPadOS, apdet tiasa dipendakan dina menu Setélan di handapeun Pembaruan Umum sareng Parangkat Lunak.

Pembaruan ios 15.7.9 sareng iPadOS 15.7.9 diidentipikasi ku nomer ngawangun 19H365. Pembaruan macOS Big Sur 11.7.10 mawa nomer ngawangun 20G1427, sedengkeun macOS Monterey 12.6.9 diidentifikasi minangka ngawangun 21G726.

Salah sahiji perbaikan konci dina apdet ieu nyaéta patch pikeun CVE-2023-41064, kerentanan kaamanan anu berpotensi ngamungkinkeun palaksanaan kode sawenang-wenang ngaliwatan gambar anu didamel jahat nganggo ImageIO. Patch ieu ngabéréskeun masalah buffer overflow ku cara ningkatkeun penanganan mémori, ngajantenkeun langkung aman.

Apple parantos ngaku yén aya laporan anu nunjukkeun eksploitasi aktif tina kerentanan ieu. Kapanggihna CVE-2023-41064 dikreditkeun ka The Citizen Lab di The University of Toronto's Munk School.

