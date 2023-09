Situs wéb Apple Store Offline sateuacan peluncuran iPhone 15

Situs wéb Apple Store samentawis offline dina Salasa énjing, ngan sababaraha jam sateuacan peluncuran iPhone 15 anu diantisipasi pisan. Halaman badarat nampilkeun pesen anu nyatakeun yén halaman wéb éta ngalaman pembaruan sareng ngadesek sémah pikeun pariksa deui pas. Logo Apple animasi biru-abu-abu, ogé aya hubunganana sareng acara peluncuran iPhone 15, ditampilkeun sareng tautan anu tiasa dianggo kana aliran langsung.

CEO Apple Tim Cook disetel ka unveil versi panganyarna tina produk andalannya parusahaan di 1 pm AND ti Apple Park urang Steve Jobs Teater. Tetep écés naha kacilakaan halaman wéb mangrupikeun hasil tina minat anu ageung dina iPhone 15 atanapi upami Apple nuju parobihan kana pasar online na.

IPhone 15 diperkirakeun dileupaskeun dina 22 Séptémber, kalayan tilu modél sayogi dina titik harga anu béda. Versi standar bakal dimimitian dina $799, sedengkeun pilihan Pro Max bakal dibanderol $1,099. Salah sahiji parobahan anu penting dina iPhone 15 nyaéta nyoko kana port ngecas standar USB-C, sakumaha anu diarahkeun ku Uni Éropa. Mindahkeun ieu nandaan pamitan tina port ngecas Lightning proprietary Apple.

Gosip ngeunaan iPhone 15 kalebet ngenalkeun "Tombol Aksi," anu bakal masihan pangguna aksés gancang kana sababaraha fungsi sareng setélan tanpa muka konci alat atanapi nganapigasi aplikasi. Sanaos detil jarang, para ahli yakin yén tombol ieu tiasa ngabédakeun iPhone 15 Pro tina modél saméméhna.

Apple biasana ngenalkeun produk anyar dina usum gugur, sareng iPhone 14 dileupaskeun dina Séptémber taun ka tukang. Saham perusahaan, anu nembé ngahontal catetan kapitalisasi pasar $ 3 triliun, ngalaman sakedik dip nalika dagang énjing dinten Salasa.

