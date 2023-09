Chip Apple Diproduksi di AS, tapi Bungkusan Masih Dilakukeun di Taiwan

Numutkeun kana The Information, chip Apple, diproduksi ku Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), bakal dilakukeun di pabrik anyar di Phoenix, Arizona, sakumaha anu diumumkeun ku CEO Apple Tim Cook. Sanajan kitu, chip ieu kudu dikirim deui ka Taiwan pikeun assembly sabab pabrik di Arizona lacks fasilitas diperlukeun pikeun bungkusan chip leuwih canggih.

Bungkusan nyaéta tahap ahir fabrikasi chip, dimana komponén dirakit di jero perumahan pikeun ningkatkeun laju sareng efisiensi kakuatan. Nalika chip pikeun iPad sareng Mac tiasa dibungkus di luar Taiwan, chip iPhone kedah dirakit di nagara éta. Métode bungkusan ieu parantos dianggo ku Apple ti 2016.

Salian ti Apple, TSMC ogé ngagaduhan klien sanés sapertos NVIDIA, AMD, sareng Tesla, anu modél chipna, kalebet NVIDIA's H100, ogé kedah dikirim deui ka Taiwan pikeun bungkusan. Bungkusan canggih anu dianggo dina iPhone dilaporkeun bakal dianggo ku Google pikeun telepon Pixel anu bakal datang ogé.

Pamarentah AS, ngaliwatan Act CHIPS, geus sisihkan waragad badag pikeun incentivize manufaktur chip di AS jeung ngurangan reliance on suppliers luar negeri. Gerakan ieu boga tujuan pikeun naekeun industri semikonduktor AS di tengah tegangan sareng Cina ngeunaan Taiwan.

Nalika pamaréntahan parantos ngadegkeun program Manufaktur Kemasan Lanjutan Nasional pikeun ngangkut bungkusan chip ka AS, éta nampi dana anu langkung sakedik dibandingkeun sareng manufaktur chip. Institute of Printed Circuits nyatakeun yén ieu nunjukkeun kurangna prioritas pikeun bungkusan. TSMC henteu ngagaduhan rencana pikeun ngawangun fasilitas bungkusan di AS kusabab biaya anu luhur sareng kamungkinan bakal nawiskeun metode bungkusan ka hareup di Taiwan.

sumber:

- Émbaran