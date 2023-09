Asosiasi Operator Bureaux De Change of Nigeria Banding pikeun Otonomi Digital

By

The Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) parantos nyauran Bank Séntral Nigeria (CBN) pikeun masihan otonomi digital Bureaux De Change (BDCs) pikeun ngahontal konvergénsi kurs. Présidén ABCON, Dr Aminu Gwadabe, ngarilis laporan urging bank Apex nyadiakeun euweuh persetujuan bantahan pikeun BDCs pinuh transisi ka operasi digital.

Pemberian otonomi digital ka BDCs diperkirakeun nyababkeun konvergénsi kurs, ngaminimalkeun volatilitas pasar, sareng merangsang pertumbuhan ékonomi. ABCON gaduh catetan lagu pikeun ngahontal konvergénsi tingkat jaman baheula, kalebet taun 2006, 2009, sareng ti 2018 dugi ka 2020, sateuacan wabah pandémik Covid-19.

Numutkeun Dr. Gwadabe, ngamungkinkeun operator otonomi digital bakal mempermudah kapanggihna laju pasar leres, sangkan palaksanaan kawijakan nilai devisa harmonized Pamaréntah Féderal, sarta ngarojong ngawas efektip transaksi BDC pikeun minuhan sarat statutory sarta pangaturan.

ABCON geus proaktif dina embracing téhnologi sarta geus nyieun Investasi signifikan dina panalungtikan IT, ngembangkeun, sarta palaksanaan rupa-rupa solusi digital saprak 2016. operator BDC kiwari boga sistem ngawas transaksi di tempat, dilengkepan fasilitas kantor IT jeung sambungan internét. Aranjeunna ngarékam transaksina dina Amazon Web Service (AWS) online sacara real-time sareng ékstrak laporan harian pikeun kiriman uih deui. Salaku tambahan, operator parantos ngahijikeun sareng platform verifikasi Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) sareng Bank Verification Number (BVN).

Reformasi digital ieu henteu ngan ukur ningkatkeun efisiensi operasional tapi ogé nyumbang kana pangwangunan sareng modernisasi sektor BDC sacara umum. Paménta ABCON pikeun otonomi digital saluyu sareng reformasi anu direncanakeun CBN pikeun BDCs, negeskeun kabutuhan patuh kana kamajuan téknologi.

sumber:

- Laporan ABCON

- Asosiasi Operator Biro De Robah Nigeria