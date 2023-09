Ngajalajah Évolusi Tomat: Ti Liar ka Éndah

By

Ahli biologi di Universitas Massachusetts Amherst geus ngalaksanakeun panalungtikan ngeunaan sajarah évolusionér tomat, uncovering susunan Tret nu ngarah ka ngembangkeun ciri béda maranéhanana. Papanggihan, diterbitkeun dina Plants, People, Planet and The American Journal of Botany, ngajelaskeun kumaha bungbuahan mekar di alam liar sareng nawiskeun wawasan anu tiasa ngabantosan dina usaha perbaikan pamotongan anu bakal datang.

Panalitian museurkeun kana baraya tomat modern, sababaraha spésiés liar anu aya di sapanjang basisir kulon Amérika Kidul. Spésiés liar ieu béda pisan sareng tomat anu urang kenal ayeuna. Aranjeunna leutik, héjo nalika asak, sarta loba boga rasa pikaresepeun tur bau.

Pikeun ngartos transformasi tina tomat liar ieu kana buah anu nikmat sareng pikaresepeun anu urang pikahoyong, panaliti ngulik sindrom évolusionér, nyaéta set sipat anu lumangsung babarengan dina buah. Panaliti sateuacana henteu melak sadaya spésiés tomat liar babarengan pikeun ngumpulkeun bukti sindrom ieu.

Tim ngumpulkeun siki tina 13 spésiés tomat liar sareng sababaraha varian dina unggal spésiés. Aranjeunna melak pepelakan ieu sareng nalungtik buahna pikeun ciri sapertos warna, bentuk, kandungan gula sareng asam, sareng analisis DNA. Sanyawa organik volatil anu tanggung jawab pikeun aroma tomat ogé diukur sareng diklasifikasikeun.

Hasilna ngungkabkeun yén ciri-ciri sapertos bau, rasa, sareng warna anu syndromatic sareng aya patandingan antara penampilan luar tomat sareng rasana. Panaliti ieu nyayogikeun pamahaman anu komprehensif ngeunaan kumaha bédana tomat liar ti unggal anu sanés sareng tina variétas anu dibudidayakeun.

Panaliti ogé nguntungkeun tina usaha ngumpulkeun Charles Rick, anu ngumpulkeun siki tina spésiés tomat liar salami ngumbara di Amérika Kidul. Para panalungtik tumuwuh siki dikumpulkeun ieu babarengan jeung siki sorangan tur dibandingkeun Tret rupa-rupa spésiés.

Panaliti ieu sanés ngan ukur terang sajarah évolusionér tomat tapi ogé gaduh implikasi pikeun beternak variétas buah anu langkung bergizi sareng pikaresepeun. Ku ngartos ciri-ciri anu nyumbang kana kualitas tomat anu dipikahoyong, para ilmuwan tiasa ngusahakeun ngembangkeun variétas anu ningkat pikeun dikonsumsi.