Tontonan Surgawi Panungtungan Taun: Gerhana Bulan Penumbral Parsial

Hiji acara celestial mesmerizing disetel ka captivating sky-gazers sakuliah dunya Sabtu ieu. Ieu nandaan kasempetan ahir taun ieu pikeun nyaksian samagaha bulan, hiji kajadian anu teu eureun-eureun ngirut jalma-jalma anu katarik kana legana langit peuting.

Tontonan celestial isukan bakal janten samagaha bulan penumbral parsial, lumangsung pikeun kadua sareng terakhir kalina dina taun 2023, ngan dua minggu saatos samagaha panonpoé saacanna dina 14 Oktober. Panungtungan waktos fenomena ieu ngahias langit urang nyaéta dina awal Méi. Pintonan anu narik ati ieu bakal katingali di sababaraha daérah, kalebet Eropa, Asia, Australia, Afrika, Amérika Kalér, bahkan dugi ka Antartika.

Departemen Meteorologi Pakistan (PMD) nyatakeun yén samagaha bulan bakal dititénan ogé di Pakistan. Samagaha dijadwalkeun dimimitian dina jam soré telat Saptu jam 11:02 pm waktu lokal, ngahontal puncakna di 01:14 am, sarta réngsé dina 03:26 am on Oktober 29 (Minggu).

Gerhana bulan lumangsung nalika Bumi manggihan diri antara panonpoé jeung bulan, casting kalangkang nu envelops beungeut bulan. Fenomena astronomi ieu ngan ukur tiasa dilaksanakeun nalika bulan purnama, janten udagan anu pikaresepeun pikeun pangawas langit anu hoyong pisan ngajajah misteri kosmos.

Aya tilu jinis gerhana bulan anu béda, ditangtukeun ku alignment Panonpoé, Bumi, sareng bulan dina waktos éta kajadian. A samagaha lunar total lumangsung nalika kalangkang Bumi nutupan sakabéh beungeut lunar. Dijero gerhana bulan parsial, ngan sabagian bulan anu kacemplungkeun dina kalangkang Bumi, hasilna "ngegel" anu luar biasa kaluar tina rupa bumi bulan. Tungtungna, a samagaha bulan penumbral ngalungkeun sisi luar samar kalangkang Bumi kana beungeut bulan.

Nalika taun caket, cokot sakedap pikeun neuteup ka luhur sareng nyaksian keajaiban kosmos. Samagaha bulan penumbral parsial ngajangjikeun janten tetempoan anu narik ati, ngingetkeun urang ngeunaan kaéndahan anu teu aya watesna anu ngurilingan urang, bahkan dina jam-jaman anu paling poék.

FAQ:

P: Iraha gerhana bulan penumbral parsial lumangsung?

A: Samagaha dijadwalkeun pikeun Saptu, dimimitian dina 11:02 pm (waktu lokal) jeung concluding on Oktober 29 di 03:26 am.

P: Dimana gerhana bakal katingali?

A: Gerhana bulan penumbral parsial tiasa ditingali di sababaraha daérah, kalebet Eropa, Asia, Australia, Afrika, Amérika Kalér, sareng Antartika.

P: Kumaha kajadian gerhana bulan?

A: A samagaha bulan lumangsung nalika Bumi ngaliwatan antara panonpoé jeung bulan, casting kalangkang dina beungeut bulan.

Q: Naon rupa-rupa gerhana bulan?

A: Aya tilu rupa: gerhana bulan total, gerhana bulan parsial, jeung gerhana bulan penumbral, masing-masing dibédakeun ku luasna kalangkang Bumi dina beungeut bulan.