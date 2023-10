Naékna sareng Gugurna Malvinoxhosan Bioregion di Afrika Kidul

Panaliti anyar anu judulna "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," diterbitkeun dina Bumi-Science Reviews, ngajalajah punahna sato laut dina mangsa Awal- jaman Devonian Tengah. Mangsa ieu dicirikeun ku iklim warmer jeung tingkat laut luhur, jeung daratan badag disebut Gondwana lokasina deukeut Kutub Kidul.

Para panalungtik, dipingpin ku Dr Cameron Penn-Clarke, dikumpulkeun sarta dianalisis jumlah signifikan data fosil ngartos asal na leungit tina biota Malvinoxhosan, grup sato laut nu thrived dina cai cooler tur kaasup rupa-rupa kerang. Ngaliwatan téhnik analisis data canggih, maranéhna ngaidentipikasi lapisan béda dina batu kuna, unggal némbongkeun turunna jumlah spésiés sato laut kana waktu.

Panalitian ngungkabkeun yén turunna biota Malvinoxhosan dihubungkeun sareng parobihan tingkat laut sareng iklim. Salaku iklim warmed up, husus, sato laut Malvinoxhosan cai tiis ngaleungit sarta digantikeun ku spésiés leuwih generalis diadaptasi kana cai warmer. Ngarobah tingkat laut ngaganggu halangan sagara alami, ngamungkinkeun cai anu langkung haneut ti daérah anu caket ka khatulistiwa ngalir sareng ngarah kana kolonisasi spésiés cai anu langkung haneut.

Punahna biota Malvinoxhosan nyababkeun runtuhna ékosistem kutub, dimana biodiversiti henteu kantos pulih. Panaliti nunjukkeun yén pangaruh gabungan tina parobihan tingkat laut sareng suhu mangrupikeun faktor utama anu nyababkeun kajadian kapunahan ieu. Masih teu pasti naha kajadian kapunahan ieu aya hubunganana sareng anu sanés salami periode Devonian Awal-Tengah, sabab kasimpulan umur kirang.

Panaliti ogé nyorot kerentanan lingkungan kutub sareng ékosistem kana parobahan tingkat laut sareng suhu. Ngartos kajadian punah anu kapungkur tiasa masihan wawasan anu berharga kana krisis biodiversiti ayeuna anu urang hadapi ayeuna.

sumber:

- Ulasan Bumi-Élmu (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595