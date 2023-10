Dampak Hidrogen Netral dina Kaburna Foton Lyman-Alpha dina Galaksi Reionisasi-Epoch

By

Para astronom masih teu yakin ngeunaan prosés jeung waktu reionisasi, nyaéta nalika hidrogén di jagat raya jadi ionisasi deui sanggeus aya salaku atom nétral salila kira 200 juta taun. Reionisasi didorong ku Lyman-continuum (LyC) foton, nu boga énérgi pikeun ngaluarkeun éléktron kaluar tina atom hidrogén. Patarosan na, ti mana asalna foton LyC ieu? Loba astronom yakin yén galaksi mimiti maénkeun peran dina reionizing alam semesta.

Salila période reionisasi, aya galaksi anu ngaluarkeun radiasi Lyman-Alpha (Lyα), anu dileupaskeun nalika atom hidrogén transisi tina kaayaan bungah mimitina ka kaayaan dasarna. Sanajan kitu, teu sakabéh foton Lyα bisa lolos ti galaksi ieu. Upami foton Lyα paburencay ka ujung galaksi, éta tiasa lolos sareng dideteksi. Upami teu aya foton Lyα anu tiasa kabur, éta nunjukkeun yén foton LyC ogé henteu tiasa kabur, sareng galaksi henteu nyumbang kana reionisasi.

Ayana hidrogén nétral (HI) dina galaksi-galaksi ieu tiasa ngahalangan kaburna foton Lyα sareng, akibatna, foton LyC. Pikeun nalungtik ieu, hiji ulikan dilaksanakeun dina sampel galaksi observasi deukeut ahir reionisasi, ngagunakeun Lyα jeung [CII] émisi (émisi tina karbon nu geus nyerep jumlah katuhu énergi pikeun hiji éléktron kabur) pikeun ngukur redshifts maranéhanana.

Pergeseran beureum tina émisi Lyα sareng [CII] di unggal galaksi dibandingkeun. Para panalungtik manggihan yén laju offset antara dua jenis émisi, katelah Lyα laju offset, ieu correlated positif jeung massa gas HI di galaksi ti Epoch of Reionization. Ieu nunjukkeun yén kabur Lyα di galaksi ieu dipangaruhan ku eusi gas HI sakabéh, tinimbang wewengkon lokal.

Papanggihan nunjukkeun yén ngaronjatna kelimpahan gas HI ngajadikeun eta leuwih hésé pikeun Lyα foton kabur, nu ogé ngahambat lolosna LyC foton pangionan. Ieu nunjukkeun yén ngulik eusi HI sakabéh galaksi tiasa masihan wawasan kana prosés reionisasi alam semesta.

Observasi kahareup ku James Webb Space Telescope (JWST) diperkirakeun nyadiakeun data kualitas luhur dina galaksi heubeul ti jaman reionization, nawarkeun pamahaman gede tina periode signifikan dina sajarah alam semesta.

Sumber: Lauren Elicker, Universitas Cincinnati