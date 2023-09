Australia Ngembangkeun Alat Diagnostik Berbasis CRISPR pikeun Deteksi Virus Monkeypox

Panaliti di Australia parantos ngembangkeun alat diagnostik anu inovatif, MPXV-CRISPR, pikeun ngadeteksi virus monkeypox (MPXV). Alat ieu, anu munggaran di Australia, ngagunakeun téknologi CRISPR pikeun ngadeteksi virus kalayan akurasi sareng gancang anu luar biasa. Panalitian, usaha kolaborasi anu dipimpin ku Peter Doherty Institute for Infection and Immunity sareng Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, diterbitkeun dina The Lancet Microbe.

Sanaos téknologi CRISPR paling dikenal ku kamampuan na dina ngedit génom, éta nembé muncul salaku alat anu kuat pikeun tujuan diagnostik. MPXV-CRISPR dirarancang pikeun nargétkeun runtuyan genetik husus anu ngan kapanggih dina virus MPXV. Universitas Melbourne urang Dr Soo Jen Low, salah sahiji pangarang ko-hiji ulikan urang, ngécéskeun yén parabot diagnostik basis CRISPR meta kawas detektif super-tepat, gancang identifying bahan genetik pakait sareng patogén husus.

Alat MPXV-CRISPR diprogram pikeun mikawanoh virus ku "panduan" rékayasa dumasar kana database 523 génom MPXV. Nalika DNA virus aya dina sampel klinis, sistem CRISPR dipandu ka udagan sareng ngaluarkeun sinyal anu nunjukkeun ayana virus. Tingkat sensitipitas sareng katepatan tina metodeu tés ieu tiasa dibandingkeun sareng metode PCR standar emas tapi kalayan kauntungan pikeun nganteurkeun hasil dina waktos sakedik.

Salah sahiji fitur groundbreaking tina MPXV-CRISPR nyaéta laju anu tiasa masihan diagnosis. Diagnostik cacar monyét tradisional sering ngandelkeun setélan laboratorium terpusat, anu tiasa nyababkeun telat sababaraha dinten sateuacan hasil tés sayogi. Sabalikna, MPXV-CRISPR tiasa ngadeteksi virus dina ngan 45 menit, ngamungkinkeun deteksi gancang dina situs.

Tim panaliti ayeuna nuju ngusahakeun adaptasi MPXV-CRISPR kana alat portabel anu tiasa dipasang di tempat perawatan di sakumna nagara. Ieu bakal ngamungkinkeun diagnosis anu langkung gancang sareng langkung diaksés, khususna di daérah terpencil atanapi tempat anu sumber daya terbatas. Tim éta boga tujuan pikeun ngarévolusikeun manajemén cacar monyét, ningkatkeun hasil pasien, sareng ningkatkeun réspon kaséhatan masarakat kana wabah anu bakal datang.

Kolaborasi panalungtikan ngalibatkeun Peter Doherty Institute, Walter sareng Eliza Hall Institute of Medical Research, Pusat Kaséhatan Seksual Melbourne, sareng Universitas Monash.

sumber:

- Mikroba Lancet

- Peter Doherty Institute pikeun Inféksi sareng Kekebalan

- Walter sareng Eliza Hall Institute of Medical Research