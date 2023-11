Muka konci Rahasia Sajarah Bumi jeung Biomarkers

Sianobaktéri maénkeun peran pivotal dina shaping sajarah Bumi ku ngawanohkeun oksigén atmosfir pikeun kahiji kalina. Ngartos évolusi maranéhna penting pisan pikeun meunangkeun wawasan ngeunaan formasi ékosistem modéren. Mangtaun-taun, élmuwan percaya yén 2-methylhopanes, jinis lipid fosil khusus, dilayanan salaku biomarker anu dipercaya pikeun ngaidentipikasi Sianobaktéri dina sédimén anu umurna ratusan juta taun. Tapi, pamanggihan panganyarna geus nangtang asumsi ieu ku nembongkeun yen baktéri séjén, husus Alphaproteobacteria, ogé bisa ngahasilkeun lipid ieu.

Tim peneliti internasional, dipingpin ku Yosuke Hoshino ti GFZ German Research Center for Geosciences and Benjamin Nettersheim from MARUM - Center for Marine Environmental Sciences at the University of Bremen, embarked on a study to uncover the truth. Fokusna nyaéta pikeun ngarti kana diversifikasi filogenetik sareng distribusi gén anu tanggung jawab pikeun nyintésis lipid indungna pikeun 2-métilhopana, khususna gén HpnP. Ku analisa akuisisi gén ieu dina organisme anu béda-béda, tujuanana pikeun nangtukeun kelompok mana anu sanggup ngahasilkeun biomarker.

Papanggihan ulikan, diterbitkeun dina jurnal Nature Ecology & Evolution, héd lampu anyar dina sajarah évolusionér Sianobaktéri. Para panalungtik manggihan yén gén HpnP kamungkinan aya dina karuhun umum panungtungan of Sianobaktéri leuwih dua milyar taun ka tukang, sedengkeun penampilan na di Alphaproteobacteria ngan lumangsung sabudeureun 750 juta taun ka tukang. Ieu ngandung harti yén 2-métilhopana bisa dianggap biomarker dipercaya pikeun ngaidentipikasi Sianobaktéri-ngahasilkeun oksigén salila période husus dina sajarah Bumi.

Ku ngagabungkeun genetik jeung sédiméntologi, paleobiology, sarta géokimia, ulikan ieu highlights pentingna pendekatan multidisiplin dina nyaring pamahaman urang ngeunaan ékosistem kuna. Pamakéan biomarker, sapertos 2-methylhopanes, ngamungkinkeun para ilmuwan pikeun ngarekonstruksikeun lingkungan awal kalayan akurasi anu langkung ageung, masihan wawasan anu berharga kana masa lalu Bumi.

FAQ

Naon biomarker?

Biomarker nyaéta indikator nu bisa diukur kapanggih dina organisme hirup atawa sésa-sésa maranéhanana, nu nyadiakeun informasi ngeunaan prosés biologis, kaayaan lingkungan, atawa sajarah évolusionér.

Naha Sianobaktéri penting?

Sianobaktéri maénkeun peran krusial dina sajarah Bumi ku ngawanohkeun oksigén atmosfir pikeun kahiji kalina, ngarah kana ngembangkeun ékosistem aérobik.

Naon ari 2-métilhopana?

2-métilhopana mangrupikeun jinis lipid fosil khusus anu dianggap biomarker pikeun Sianobaktéri. Tapi, geus kapanggih yén baktéri séjén, kayaning Alphaproteobacteria, ogé bisa ngahasilkeun lipid ieu.

Naon anu diungkabkeun ku ulikan éta?

Panalitian ngungkabkeun yén gén anu tanggung jawab nyintésis 2-methylhopanes, anu katelah HpnP, sigana aya dina karuhun terakhir Cyanobacteria langkung ti dua milyar taun ka pengker. Penampilanna dina Alphaproteobacteria lumangsung leuwih lila, kira-kira 750 juta taun ka tukang.

Kumaha biomarker tiasa nyaring pamahaman urang ngeunaan ékosistem awal?

Biomarker, sapertos 2-methylhopana, nyayogikeun inpormasi anu berharga ngeunaan organisme atanapi prosés khusus anu aya di lingkungan kuno. Ku nganalisa biomarker ieu, para ilmuwan tiasa ngarekonstruksikeun ékosistem awal kalayan akurasi anu langkung ageung sareng nampi wawasan ngeunaan sajarah Bumi.