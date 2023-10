Wawasan kana Orbit sareng Komposisi Planét Dwarf Diungkabkeun ku Teleskop Angkasa James Webb

Panaliti anyar anu dipimpin ku tim astronom internasional ngagunakeun Teleskop Angkasa James Webb (JWST) pikeun niténan sareng ngulik tilu planét dwarf di Beubeur Kuiper: Sedna, Gonggong, sareng Quaoar. Observasi dilaksanakeun nganggo Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) sareng masihan wawasan anyar kana orbit sareng komposisi objék anu jauh ieu.

Sabuk Kuiper nyaéta wewengkon di ujung sistim tatasurya urang dicicingan ku objék. Éta mangrupikeun sumber panemuan ilmiah sareng parantos maénkeun peran anu penting dina ngartos sajarah tata surya urang. Disposisi Objék Sabuk Kuiper (KBO), ogé katelah Objék Trans-Neptunian (TNO), nyayogikeun inpormasi anu berharga ngeunaan arus gravitasi anu ngawangun sistem tatasurya sareng nunjukkeun sajarah dinamis migrasi planet.

Panalitian, anu dipimpin ku Joshua Emery ti Universitas Arizona Kalér, ngungkabkeun yén tilu planét dwarf dina Beubeur Kuiper nunjukkeun komposisi anu pikaresepeun sareng ciri orbital. Observasi némbongkeun ayana hidrokarbon cahaya jeung molekul organik kompléks nu dipercaya hasil tina iradiasi métana.

Karya saméméhna ngusulkeun yén planét dwarf ieu bisa boga és volatile on surfaces maranéhanana sarupa jeung awak Trans-Neptunus séjén kawas Pluto jeung Eris. Sanajan kitu, orbit béda tina Sedna, Gonggong, sarta Quaoar timbul patarosan ngeunaan ayana volatiles ieu alatan rezim suhu béda jeung lingkungan iradiasi aranjeunna ngalaman.

Ngagunakeun instrumen NIRSpec Webb, tim niténan sakabéh tilu planét dwarf dina spéktrum deukeut-infra red. Séktrum anu dihasilkeun némbongkeun kaayaanana etana (C2H6) dina sakabéh tilu awak, kalawan Sedna némbongkeun tingkat pangluhurna. Asetilena (C2H2) jeung étiléna (C2H4) ogé dideteksi dina Sedna. Molekul ieu mangrupa produk iradiasi langsung métana. Bedana dina kaayaanana molekul ieu disababkeun ku variasi dina suhu sareng lingkungan iradiasi anu dialaman ku planét dwarf.

Ieu wawasan anyar anu disayogikeun ku observasi JWST nyumbang kana pamahaman kami ngeunaan Beubeur Kuiper sareng dinamika tata surya luar. Ku diajar komposisi jeung orbit objék jauh ieu, élmuwan bisa neruskeun uncover sajarah euyeub tur évolusi lingkungan kosmik urang.

Watesan:

– Beubeur Kuiper: Wewengkon di ujung sistim tatasurya urang saluareun orbit Néptunus diwangun ku objék tiris countless.

- Objék Trans-Neptunus (TNOs): Objék anu ngorbit saluareun orbit Néptunus dina ujung luar tatasurya.

- James Webb Space Telescope (JWST): Teleskop ruang angkasa anu diluncurkeun ku NASA anu dirancang pikeun niténan alam semesta dina cahaya infra red.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): Hiji alat dina JWST nu ngukur inténsitas cahaya dina rentang deukeut-infra red.

– Planét kerdil: Benda celestial nu ngorbit Panonpoé, lain bulan, jeung wangunna ampir buleud tapi teu ngabersihkeun orbitna tina lebu séjénna.

– Iradiasi métana: Prosés dimana molekul métana kakeunaan radiasi, hasilna kabentukna molekul séjén.

sumber:

– Emery, JP et al. (2023) "Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar" (Icarus)

– NASA – James Webb Space Telescope Mission