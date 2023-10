Kanaékan Lebu dina Hawa Nimbulkeun Kahariwang Ngeunaan Robah Iklim

Jumlah lebu dina hawa dunya parantos parah dina taun 2022, numutkeun Organisasi Méteorologi Dunia PBB (WMO). Organisasi nyauran pikeun panalungtikan salajengna ngeunaan hubungan antara perubahan iklim sareng paningkatan hotspot badai pasir. Naékna lebu disababkeun ku ngaronjatna émisi ti daérah sapertos Afrika kulon-tengah, Jazirah Arab, Dataran Tinggi Iran, sareng barat laut Cina.

Kapala WMO Petteri Taalas negeskeun yén kagiatan manusa mangaruhan badai pasir sareng lebu. Suhu anu langkung luhur, halodo, sareng paningkatan évaporasi nyababkeun kalembaban taneuh anu handap, anu digabungkeun sareng pangurus lahan anu goréng, nyumbang kana badai pasir sareng lebu anu langkung sering. Laporan WMO taunan dianalisis kajadian jeung bahaya badai lebu, panyorot dampak maranéhanana dina masarakat.

Laporan éta ngungkabkeun yén rata-rata global konsentrasi rata-rata permukaan lebu taunan dina taun 2022 rada langkung luhur tibatan taun 2021. Dina taun 2021, angka éta 13.5 mikrogram per méter kubik, sedengkeun dina taun 2022, éta naék kana 13.8 mikrogram per méter kubik. Wewengkon Bodele di Chad nyatet rata-rata rata-rata konsentrasi permukaan debu taunan pangluhurna, mimitian ti 900 dugi ka 1,200 mikrogram per méter kubik. Di belahan kidul, Australia tengah jeung basisir kulon Afrika Kidul miboga konsentrasi pangluhurna, mimitian ti 200 nepi ka 300 micrograms per méter kubik.

Badai lebu gaduh pangaruh anu jauh, nyumbang kana langit poék sareng kualitas hawa badami. Laporan éta nyatakeun yén kira-kira 2,000 juta ton lebu asup ka atmosfir unggal taun, mangaruhan ékonomi, ékosistem, cuaca, sareng iklim, bahkan di daérah rébu kilométer jauhna. Nalika prosés alam maénkeun peran, cai sareng manajemén lahan anu goréng ogé nyumbang sacara signifikan.

Buletin éta nyorot tilu kajadian utama dina taun 2022, kalebet "wabah lebu luar biasa" ti Afrika kalér di Spanyol sareng Portugal, anu ngalangkungan peraturan kualitas udara Uni Éropa. Badai lebu parah anu sanés lumangsung di Wétan Tengah, ngirangan pisibilitas di daérah éta. Salaku tambahan, badai lebu lahan pertanian di Amérika Serikat wétan mangaruhan kagiatan pertanian.

Taalas negeskeun pentingna pikeun ngatasi dampak badai keusik sareng lebu dina kaséhatan, transportasi, sareng tatanén. Buletin kasebut nyebatkeun panalitian salajengna ngeunaan hubungan antara badai lebu sareng perubahan iklim, sabab daérah ieu tetep teu acan dijelajah. WMO boga tujuan pikeun ngadegkeun sistem peringatan dini bencana cuaca di sakuliah dunya dina opat taun pikeun ngirangan dampak parah tina perubahan iklim, kalebet badai lebu.