Gut Microbiome numbu ka Kaséhatan Tulang jeung Osteoporosis Risk, Study nembongkeun

A recent study suggests that our gut microbiome may play a role in our bone health and help ward off the risk of osteoporosis and fractures. The study, published in Frontiers in Endocrinology, explores the field of “osteomicrobiology” and its potential to alter gut microbiomes for better bone health.

Panaliti ti Hebrew SeniorLife sareng Hinda sareng Arthur Marcus Institute for Aging Research di AS ngalaksanakeun panilitian ngeunaan lalaki sepuh pikeun ngaidentipikasi faktor anu tiasa dirobih anu nyumbang kana kaséhatan rangka. Ngagunakeun gambar-resolusi luhur tina panangan jeung suku, maranéhna manggihan yén baktéri tangtu miboga asosiasi négatip kalawan kaséhatan tulang di sawawa heubeul.

Salah sahiji baktéri, Akkermansia, geus numbu ka obesitas, bari Clostridiales baktéri DTU089 geus leuwih loba pisan di individu kalawan aktivitas fisik handap sarta asupan protéin. Panaliti saméméhna parantos ngadegkeun hubungan antara asupan protéin, kagiatan fisik, sareng kaséhatan rangka.

Panalitiyan ngaidentipikasi pola anu nunjukkeun yén jumlah mikrobiota anu langkung ageung aya hubunganana sareng ukuran dénsitas tulang sareng microarchitecture anu parah. Para panalungtik ngajukeun studi salajengna pikeun nalungtik hubungan antara spésiés baktéri husus dina peujit jeung integritas rangka. Éta ogé tujuanana pikeun ngaidentipikasi jalur fungsional anu dipangaruhan ku baktéri ieu anu tiasa mangaruhan kaséhatan tulang.

Sanaos prématur pikeun nyimpulkeun naha organisme baktéri sorangan gaduh pangaruh langsung kana kaséhatan rangka, panemuan nunjukkeun yén mikrobiom usus tiasa janten target pikeun mangaruhan kaséhatan rangka ka hareup. Baktéri tangtu dina peujit tiasa nyababkeun tingkat peradangan anu handap, anu tiasa mangaruhan kaséhatan tulang.

Ngartos hubungan antara mikrobiom usus sareng kaséhatan tulang tiasa nyumbang kana pamekaran intervensi pikeun nyegah osteoporosis sareng narekahan. Panaliti salajengna dina widang ieu tiasa masihan wawasan ngeunaan pendekatan terapi poténsial pikeun ningkatkeun kaséhatan tulang dumasar kana manipulasi mikrobiom usus.

