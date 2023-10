Jalma anu HIV dina Résiko Langkung Tinggi tina Reinfection COVID-19, Panaliti Panaliti

By

Panaliti anyar anu dipimpin ku Pusat Pengendalian sareng Pencegahan Panyakit (CDC) ngungkabkeun yén jalma anu ngagaduhan HIV (PWH) ngagaduhan tingkat inféksi ulang COVID-19 anu langkung luhur dibandingkeun sareng anu henteu HIV (PWOH).

Panalitian, diterbitkeun dina Emerging Infectious Diseases, nganalisis data ti 453,587 déwasa di Chicago anu katépaan ku SARS-CoV-2 tina inféksi awalna dugi ka Mei 2022. Sistem ngalaporkeun AIDS.

Panaliti mendakan yén 5.3% tina individu anu positif COVID ngalaman reinfection, kalebet 6.7% PWH sareng 5.2% PWOH. PWH ngagaduhan tingkat reinfection 66 per 1,000 jalma-taun, langkung luhur tibatan 50 per 1,000 jalma-taun diantara PWOH. Saatos nyaluyukeun faktor sanésna, PWH ngagaduhan tingkat inféksi ulang COVID-19 anu langkung ageung (1.46 per 1,000 jalma-taun) dibandingkeun sareng PWOH.

Diperhatikeun yén diantara individu anu ngalaman reinfection, PWH condong langkung kolot (kalayan umur rata-rata 43 taun) dibandingkeun sareng PWOH (kalayan umur rata-rata 36 taun). PWH oge leuwih gampang jadi lalaki (79.3% versus 40.9%) jeung Hideung (53.7% versus 27.0%). Salaku tambahan, PWH ngagaduhan kamungkinan anu langkung ageung nampi séri vaksin COVID-19 primér sareng booster dibandingkeun sareng PWOH (31.8% versus 22.1%). Narikna, perséntase PWH anu langkung alit henteu divaksinasi dina waktos inféksi munggaran dibandingkeun sareng PWOH (87.5% ngalawan 91.0%).

Panaliti ieu nunjukkeun pentingna PWH nuturkeun jadwal vaksinasi COVID-19 anu disarankeun, kalebet nampi dosis booster, pikeun ngirangan résiko inféksi deui SARS-CoV-2. Tina warga anu nampi vaksin sateuacan inféksi munggaran, 54.2% parantos réngsé séri vaksin Pfizer/BioNTech primér. Diantara jalma anu ngalaman reinfection, 39.6% parantos réngsé séri primér tapi henteu acan nampi booster.

Henteu paduli varian gelombang sareng saparapat kalénder, PWH sacara konsisten nunjukkeun tingkat inféksi deui anu langkung luhur tibatan PWOH. Insiden reinfection pangluhurna diantara PWH lumangsung salila predominance galur Omicron, kalawan 50 kasus per 1,000 jalma-taun. Gemblengna, aya kaleuwihan 16 reinfections per 1,000 jalma-taun dilaporkeun diantara PWH.

Pikeun nyegah inféksi deui SARS-CoV-2, panulis negeskeun yén PWH kedah taat kana jadwal vaksin COVID-19 anu disarankeun, kalebet dosis booster.

sumber:

- Pusat Pengendalian sareng Pencegahan Panyakit (CDC)

- Jurnal Kasakit Inféksi Muncul