NGC 3156: Galaksi Lenticular anu Luar Biasa

By

The Hubble Space Telescope Picture of the Week nampilkeun NGC 3156, galaksi lentikular anu aya di antara galaksi elips sareng spiral. Lokasina kurang leuwih 73 juta taun cahaya ti Bumi dina konstelasi Sextans, NGC 3156 mangrupakeun kaajaiban celestial patut dijajah.

Sextans, konstelasi khatulistiwa minor tempat NGC 3156 resides, nyekel significance sajarah. Dingaranan sextant, hiji alat nu dipaké pikeun navigasi, rasi ieu boga akar dating deui leuwih awal ti abad ka-18. Sarjana Islam ngembangkeun sextants astronomi abad saméméh sextants navigasi anu nimukeun, ngamangpaatkeun parabot ieu pikeun ngukur sudut di langit. Utamana, Ulugh Beg ti dinasti Timurid ngawangun sextant gede pisan jeung radius 36 méter dina abad kalima belas di Samarkand, Uzbekistan, showcasing aplikasi kuna alat astronomi ieu.

Dina astronomi modern, sextants geus diganti ku instrumen leuwih tepat dipaké pikeun posisi béntang sarta objék celestial. Sanajan shift ieu, NGC 3156 geus diulik sacara éksténsif, fokus kana klaster globular na, formasi béntang panganyarna, komo dampak liang hideung supermasif di puseur na, nu devouring béntang sabudeureun.

A sextant, dina konteks instrumen navigasi, mangrupakeun alat berharga pikeun nangtukeun lintang salila navigasi laut jeung hawa. Bentukna siga sapergenep bunderan, alat presisi ieu ngagunakeun teleskop sareng kaca spion pikeun ngukur sudut antara objék celestial, sapertos béntang atanapi bulan, sareng cakrawala. Ku niténan luhurna benda langit ieu, pelaut sareng aviator tiasa sacara akurat nangtukeun lokasina di Bumi. Sextants geus maénkeun peran krusial dina charting kursus sakuliah manjang vast jeung unmarked sagara atawa langit.

NGC 3156 nawarkeun hiji glimpse mesmerizing kana keajaiban alam semesta. Ku ngagabungkeun signifikansi sajarah jeung pamanggihan modern, galaksi lenticular ieu terus captivating astronom jeung mere ilham éksplorasi salajengna ngeunaan kosmos.

sumber:

- Gambar Teleskop Angkasa Hubble dina Minggu

- Pentingna sajarah Sextans

- Observatorium Ulugh Beg di Samarkand

- Astronomi Modern sareng NGC 3156

- Definisi Sextant