Pelatihan Résistansi pikeun Sepuh Dewasa: Ningkatkeun Kualitas Kahirupan sareng Nyegah Leungitna Otot

Salaku urang umur, janten beuki penting pikeun prioritas kabugaran jasmani sarta kaséhatan guna ngajaga pangabisa urang pikeun ngalakukeun tugas sapopoé tanpa ngarasa exhausted fisik. Tetep aktip sacara fisik nalika urang sepuh henteu ngan ukur ningkatkeun kualitas kahirupan tapi ogé ngamungkinkeun urang pikeun terus nyiptakeun kenangan khusus sareng anu dipikacinta. Salah sahiji metodeu anu efektif pikeun ngajaga fungsi fisik sareng nyegah leungitna otot anu aya hubunganana sareng umur nyaéta latihan résistansi.

Latihan lalawanan, ogé katelah latihan kakuatan, ngalibatkeun ngajalankeun latihan anu tangtangan otot pikeun nungkulan lalawanan. Éta tiasa nyandak sababaraha bentuk sareng tiasa dipersonalisasi pikeun nyocogkeun kabutuhan individu nalika umurna. Incorporating latihan lalawanan kana rutin latihan urang bisa mantuan merangan turunna alam dina fungsi otot jeung massa anu lumangsung kalawan umur, katelah sarcopenia. Sarcopenia pakait sareng ngaronjat résiko ragrag, kasakit cardiovascular, kasakit métabolik, sarta isu kaséhatan séjénna.

Panaliti anyar nunjukkeun yén kakuatan otot anu rendah mangrupikeun faktor anu nyumbang kana sarcopenia. Ku alatan éta, ngalaksanakeun program lalawanan-latihan ditangtoskeun anu museurkeun kana ngaronjatkeun kakuatan penting dina merangan atawa ngabalikeun turunna ieu. Latihan kakuatan anu rutin kalayan beurat sedeng dugi ka beurat parantos kabuktian mujarab pikeun nyegah sarcopenia sareng dianggap aman upami dilakukeun leres. Nanging, penting pikeun milari petunjuk ti profésional anu mumpuni, sapertos pelatih pribadi atanapi spesialis kakuatan sareng udar, pikeun mastikeun bentuk sareng téknik anu leres.

Nurutkeun kana Kakuatan Nasional sarta Association Conditioning, sawawa heubeul kedah kalibet dina latihan kakuatan dua nepi ka tilu poé per minggu. Latihan kedah kalebet latihan anu ngalibetkeun sababaraha sendi per grup otot utama, kalayan genep dugi ka 12 pangulangan per set. Inténsitas kudu disetel antara 50% nepi ka 85% tina maksimum hiji-ulangan individu. Istirahat pikeun dua nepi ka tilu menit antara sét disarankeun, sahingga waktu recovery cukup. Disarankeun yén para sepuh ngalaksanakeun program ieu dua dugi ka tilu dinten per minggu, kalayan 24 dugi ka 48 jam antara sesi.

Ngalaksanakeun program latihan lalawanan anu cocog pikeun kabutuhan sareng tujuan anjeun sacara signifikan tiasa ningkatkeun kakuatan sareng ngamajukeun pangropéa otot sareng tulang anu séhat nalika umur anjeun. Nalika pedoman di luhur nyayogikeun kerangka, konsultasi sareng profésional bakal ngamungkinkeun program latihan anu langkung pribadi. Prioritizing latihan lalawanan teu ukur strengthens otot tapi ogé ngaronjatkeun kualitas sakabéh hirup jeung vitalitas di sepuh sawawa.

Latihan lalawanan tiasa nyandak seueur bentuk. Jamie grill / Gambar Tetra via Getty Gambar.

