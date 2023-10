Rokét SpaceX Falcon 9 Bakal Ngaluncurkeun 21 Satelit Starlink ka Orbit

By

SpaceX nuju nyiapkeun peluncuran rokét sanés, waktos ieu nyebarkeun 21 satelit internét Starlink kana orbit. Rokét Falcon 9 disetél angkat ti Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg California dina dinten Saptu jam 3:47 am EDT. Upami aya telat, kasempetan cadangan sayogi antara 4:23 am EDT sareng 6:00 am EDT.

Peluncuran bakal dialirkeun dina akun SpaceX dina X (baheulana dikenal salaku Twitter) dimimitian sakitar lima menit sateuacan angkat. Upami sadayana saluyu sareng rencana, tahap kahiji Falcon 9 bakal uih deui ka Bumi sareng darat dina kapal drone "Tangtosna Abdi Masih Asih Anjeun" kirang langkung 8.5 menit saatos peluncuran. Ieu bakal nyirian penerbangan ka-16 pikeun tahap kahiji rokét khusus ieu, ngan ukur hiji penerbangan pondok tina catetan panggunaan deui perusahaan.

Saatos sakitar 62.5 menit, 21 satelit Starlink bakal nyebarkeun ti panggung luhur Falcon 9. Peluncuran ieu bakal janten misi orbital ka-75 SpaceX di 2023, sabab perusahaan narékahan pikeun ngahontal tujuan 100 penerbangan dina ahir taun, sareng 144 penerbangan dina 2024.

Proyék Starlink SpaceX parantos janten fokus utama taun ieu, kalayan sakitar 60% penerbanganna dikhususkeun pikeun ngalegaan megaconstellation internét. Ayeuna, aya ampir 4,900 satelit operasional di Starlink, sareng jumlah ieu bakal terus ningkat dina taun-taun anu bakal datang.

Sumber: Pedaran Misi SpaceX