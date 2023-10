SpaceX Ngumumkeun Peluncuran Isuk-isuk Rokét Falcon 9

SpaceX parantos ngumumkeun peluncuran anu badé ti Vandenberg Space Force Base. Pausahaan nargétkeun jam 12:47 dina 21 Oktober pikeun peluncuran rokét Falcon 9 ti SLC-4E. Tujuan peluncuran ieu nyaéta nyebarkeun 21 satelit Starlink ka orbit Bumi rendah.

Upami peluncuran éta henteu tiasa dilaksanakeun sakumaha anu direncanakeun, SpaceX parantos ngaidentipikasi tilu kasempetan cadangan antara 1:23 am sareng 3 am pikeun ngajadwalkeun deui. Salaku tambahan, aya genep kasempetan cadangan tambahan anu sayogi ti 11:26 pm Saptu dugi ka 2:50 am Minggu.

Pikeun anu resep, siaran wéb langsung ti SpaceX bakal tiasa diaksés sakitar lima menit sateuacan peluncuran. Ieu bakal masihan pemirsa sareng apdet sacara real-time sareng ngantepkeun aranjeunna nyaksian misi nalika dibuka.

Perlu dicatet yén booster anu bakal ngadukung misi ieu parantos dianggo 15 kali dina peluncuran sateuacana. Saatos pamisahan tahap, tahap kahiji rokét diperkirakeun darat dina Of Course I Still Love You Droneship di Samudra Pasifik. Reusability ieu mangrupikeun tonggak penting dina usaha SpaceX pikeun ngirangan biaya eksplorasi ruang angkasa sareng ngajantenkeun langkung lestari.

Ngeunaan dampak lokal, teu aya booming sonic anu diperkirakeun kadéngé salami peluncuran ieu. Ieu warta alus keur warga caket dieu, sakumaha sonic booming tiasa disruptive na startling.

Gemblengna, peluncuran énjing-énjing ku SpaceX ieu ngagambarkeun léngkah-léngkah maju dina misi perusahaan pikeun ngembangkeun sareng ngalegaan jaringan internét satelit global na.

Watesan:

- Rokét Falcon 9: Kandaraan peluncuran orbital dua tahap anu dikembangkeun ku SpaceX. Hal ieu dirarancang pikeun transportasi anu dipercaya sareng aman tina satelit sareng muatan ka luar angkasa.

- Satelit Starlink: Konstelasi satelit leutik anu disebarkeun ku SpaceX kalayan tujuan nyayogikeun sinyalna broadband global.

- Tangtosna Kuring Masih Asih Anjeun Droneship: Kapal drone otonom anu dianggo ku SpaceX pikeun badarat sareng pulihkeun boosters rokét di laut.

Sumber: SpaceX (henteu aya URL anu disayogikeun)