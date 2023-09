Ulikan Anyar Manggih Bayangan Bisa Ngabantosan Nyegah Pemutihan Karang

By

Panaliti anyar anu dilakukeun ku Southern Cross University Australia parantos mendakan solusi poténsial pikeun nyegah pemutihan karang: tempat teduh. Pemutihan karang, nu geus jadi wabah sakuliah dunya alatan naékna suhu cai, geus ngabalukarkeun karuksakan signifikan ka karang, kaasup renowned Great Barrier Reef.

Numutkeun ka Peter Butcherine, panulis utama panilitian, Great Barrier Reef aya dina ancaman anu caket tina perubahan iklim sareng parantos ngalaman opat kajadian pemutihan masal saprak 2016. Usum panas anu bakal datang tina 2023-24 nyababkeun résiko luhur kusabab kaayaan El Niño sareng langkung luhur. suhu cai. Ieu, digabungkeun jeung konsékuansi kahareup perubahan iklim, kayaning gelombang panas laut leuwih sering jeung badai, presents a bahaya signifikan pikeun karang.

Sanaos usaha pikeun ngirangan perubahan iklim penting, aranjeunna henteu cekap pikeun ngajagaan Great Barrier Reef. Ku alatan éta, panalungtik dina Cooling and Shading subprogram of Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) museurkeun usahana pikeun nalungtik efektivitas shading terumbu karang pikeun merangan pemutihan.

Panalitian ngahasilkeun hasil anu positif, nunjukkeun yén bahkan shading parsial pikeun sadinten sadinten tiasa sacara efektif ngirangan pemutihan. Ngurangan cahya panonpoé ku 30% kira-kira beurang panonpoé salila opat jam kapanggih ngalambatkeun awal pemutihan di deet, karang thermally-stressed.

Papanggihan ieu muka kamungkinan pikeun sababaraha campur tangan manusa pikeun ngabantosan ékosistem karang. Panutup jieunan, sapertos lawon ngiuhan, mangrupikeun salah sahiji solusi poténsial, tapi panalungtikan satuluyna diperyogikeun pikeun ngartos épék teu langsungna. Pilihan séjén anu ngajangjikeun nyaéta ngagunakeun sistem kabut jieunan, anu tiasa nyayogikeun tempat teduh tanpa mangaruhan ékosistem karang. Nanging, panilitian sareng pamekaran tambahan diperyogikeun sateuacan panyebaran skala di lapangan.

Panalitian nunjukkeun pentingna pendekatan inovatif pikeun ngajagi terumbu karang sareng kabutuhan urgent pikeun tindakan pikeun ngawétkeun ékosistem vital ieu.

Watesan:

- Pemutihan Karang: Prosés dimana karang ngaluarkeun ganggang simbiotik anu hirup dina jaringanna, disababkeun ku setrés lingkungan sapertos suhu cai anu luhur.

– Great Barrier Reef: Sistem terumbu karang panggedéna di dunya ayana di basisir Queensland, Australia.

– Shading: Ngurangan jumlah cahya panonpoé ngahontal karang ku cara nyadiakeun panutup atawa ngagunakeun métode jieunan.

- El Niño: Pola iklim anu dicirikeun ku pemanasan Samudra Pasifik, anu tiasa gaduh dampak anu signifikan dina pola cuaca di sakuliah dunya.

– Gelombang panas laut: Periode suhu cai anu luar biasa haneut di sagara.

– Parobahan iklim: Parobahan jangka panjang dina suhu jeung pola cuaca disababkeun ku kagiatan manusa, utamana émisi gas rumah kaca.

sumber:

- Studi diterbitkeun dina Frontiers in Marine Science, dilakukeun ku Universitas Palang Kidul Australia

- Kutipan ti Peter Butcherine, sasama panaliti di Universitas Palang Kidul Australia, diterbitkeun dina wawancara sareng Newsweek