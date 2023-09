Néptunus di Oposisi: Iraha sareng Kumaha Ningali És Giant

Néptunus, planét kadalapan ti panonpoé jeung planét pangjauhna dina sistim tatasurya urang, bakal oposisi on Salasa, 19 Séptémber. Ieu ngandung harti yén éta bakal aya dina garis langsung sareng panonpoé sareng Bumi, sareng planét urang diposisikan di tengah. Salaku bonus tambahan, Néptunus ogé bakal nyieun pendekatan pangdeukeutna ka Bumi, katelah perigee, dina waktu nu sarua. Ieu bakal ngajantenkeun planét anu jauh langkung ageung sareng langkung terang di langit wengi, nyiptakeun kasempetan anu saé pikeun observasi.

Ti New York City, Néptunus bakal naek di wétan kira-kira jam 6:58 pm EDT sarta bakal katingali sababaraha jam engké. Dina titik pangluhurna na di langit, sabudeureun 12:51 am EDT Rebo, September 20th, Néptunus bakal 46 derajat luhureun cakrawala dina. Ieu bakal situated dina rasi Pisces.

Najan kitu, hal anu penting pikeun dicatet yén sanajan Néptunus aya di perigee, Bumi jeung és buta masih incredibly jauh eta. Salila pendekatan pangdeukeutna ieu, Néptunus masih bakal kurang leuwih 2.7 miliar mil jauh ti planét urang. Pikeun nawiskeun sababaraha sudut pandang, Bumi sareng Mars dipisahkeun ku jarak rata-rata 140 juta mil. Ieu ngandung harti yén jarak rata antara Mars jeung Bumi bisa pas antara Bumi jeung Néptunus ampir 20 kali leuwih.

Kusabab jarakna anu jauh, Néptunus teu tiasa katingali di langit ku mata taranjang. Lebarna 31,000 mil (50,000 kilométer), kira-kira opat kali ukuran Bumi, sahingga planét kaopat panggedéna di tatasurya urang. Tapi, visibilitas Néptunus merlukeun pamakéan teleskop atawa teropong kualitas sarta kondisi cuaca nguntungkeun.

If you're interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available.

Kasimpulanana, oposisi Néptunus jeung deukeutna ka Bumi nampilkeun kasempetan alus teuing pikeun nempo jeung diajar raksasa és jauh ieu. Ku ngagunakeun alat-alat anu pas sareng milarian lokasi anu cocog, para pamaca langit tiasa kagum kana keajaiban sistem tatasurya urang.

