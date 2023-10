Bukti Tasik Leutak Kuno di Mars Nawarkeun Clues kana Poténsi Habitability

By

Panaliti anyar anu dipimpin ku Alexis Rodriguez ti Planetary Science Institute parantos mendakan bukti dataran sédimén anu diciptakeun ku saluran cai aquifer dina formasi runtuh Mars anu katelah medan kacau. Papanggihan ieu ngajelaskeun poténsi habitability Mars milyaran taun ka tukang.

Panaliti museurkeun kana unit sédimén dina Hydraotes Chaos, anu aranjeunna yakin nyaéta sésa-sésa danau leutak anu dibentuk ku pembuangan tina stratigrafi mudstone anu dieusi gas. Situ leutak ieu diperkirakeun geus kabentuk ampir 4 milyar taun ka tukang, salila waktu nalika Mars mungkin geus bisa ngarojong kahirupan. Sédimén dina danau leutak ieu tiasa nahan bukti kahirupan baheula atanapi ayeuna di Mars.

Panalitian ngalibatkeun usaha kolaborasi antara ilmuwan ti Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​​​Blue Marble Space Institute of Science, sareng Universitas Florida. Ku diajar drainase aquifer Mars, tim manggihan saluran caah gede pisan jeung erosi éksténsif di dataran handap kalér planét urang.

Sanajan kitu, venturing kana ieu dataran kalér pikeun sampling bakal nangtang alatan kasusah dina ngabedakeun antara bahan tina aquifers jeung nu eroded sarta diangkut ku saluran caah. Dataran sédimén dina Hydraotes Chaos nawiskeun kasempetan anu unik pikeun panalungtikan, sabab nyayogikeun eksplorasi anu langkung sasar bahan akuifer kuno.

Model numerik para panalungtik nunjukkeun yén sumber akuifer danau leutak sigana dibentuk tina segregasi fase dina batu lempung, nyababkeun kamar-kamar anu pinuh ku cai ageung sababaraha kilométer lega sareng jero ratusan méter. Proses ieu tiasa dipicu ku kagiatan beku intrusive. Subsidence anu dititénan di sapanjang rupa bumi anu kacau nunjukkeun ayana kamar anu saling nyambungkeun, anu tiasa janten guha raksasa anu dieusi cai anu stabil.

Résidu danau leutak kuno ieu tiasa ngandung bahan akuifer anu diperkaya ku biomolekul anu disumputkeun di jero permukaan Mars salami milyaran taun. NASA Ames nganggap dataran sédimén ieu salaku situs badarat poténsial pikeun misi milarian bukti biomarker, khususna lipid. Biomolekul ieu tahan pisan sareng tiasa salamet salami milyaran taun di Mars.

Salian situ leutak, ulikan ogé manggihan gunung seuneuan leutak nyebar sarta mungkin diapirs di wewengkon ulikan. Fitur-fitur ieu nawiskeun kasempetan langkung seueur pikeun ngajalajah batuan handapeun permukaan anu tiasa dicicingan. Sampling sédimén sareng ngulik komposisi danau leutak kuno ieu tiasa masihan wawasan anu berharga kana masa lalu géologis Mars sareng poténsi kahirupan baheula atanapi ayeuna di pangeusina.

