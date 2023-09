Terobosan dina Diagnostik: Téknologi CRISPR Ndeteksi Virus Monkeypox kalayan Presisi sareng Kagancangan anu teu pernah kantos

Élmuwan ti Peter Doherty Institute for Infection and Immunity sareng Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research parantos ngembangkeun alat diagnostik revolusioner anu disebut MPXV-CRISPR. Diterbitkeun dina The Lancet Microbe, ulikan kolaborasi maranéhanana némbongkeun kakuatan téhnologi CRISPR dina ngadeteksi virus monkeypox (MPXV) kalawan akurasi unparalleled tur speed.

Bari CRISPR dipikawanoh lega pikeun kamampuhan ngedit gén na, éta nembe geus harnessed pikeun ngarancang parabot diagnostik kacida sénsitip. MPXV-CRISPR berpungsi salaku "detektif super-tepat," gancang ngaidentipikasi bahan genetik khusus anu aya hubunganana sareng virus dina conto klinis. Panaliti ngaprogramkeun alat pikeun nargétkeun sekuen genetik anu unik pikeun MPXV, ngagunakeun database 523 génom MPXV pikeun ngawangun "panduan" anu dipikabutuh pikeun ngabeungkeut DNA virus.

Nalika DNA virus aya dina sampel klinis, sistem CRISPR dipandu ka udagan sareng ngaluarkeun sinyal anu nunjukkeun ayana virus. Sensitipitas sareng presisi anu dihontal ku MPXV-CRISPR tiasa dibandingkeun sareng metode PCR standar emas tapi kalayan waktos pangujian sacara signifikan ngirangan.

Salah sahiji fitur terobosan tina MPXV-CRISPR nyaéta laju diagnosis. Diagnostik cacar monyét ayeuna sering ngalibatkeun tés laboratorium terpusat, anu tiasa nyandak sababaraha dinten kanggo hasil. Sabalikna, MPXV-CRISPR tiasa ngadeteksi virus dina 45 menit anu luar biasa.

Pikeun nyumponan standar anu ditetepkeun ku Organisasi Kaséhatan Dunia, tim peneliti tujuanana pikeun adaptasi MPXV-CRISPR kana alat portabel pikeun deteksi di tempat di tempat perawatan. téhnologi ieu boga potensi pikeun revolutionize manajemén monkeypox, nyadiakeun aksés leuwih gancang ka diagnoses akurat, utamana di wewengkon sumberdaya-watesan jeung terpencil. Ku nyepetkeun perawatan sareng ningkatkeun hasil pasien, pendekatan desentralisasi pikeun nguji sacara signifikan tiasa ningkatkeun réspon kaséhatan masarakat kana wabah monyet.

Panaliti ieu dilakukeun ku kolaborasi sareng Pusat Kaséhatan Seksual Melbourne sareng Universitas Monash. Para panalungtik yakin yén MPXV-CRISPR ngagambarkeun kamajuan utama dina widang diagnostics jeung nahan jangji pikeun transforming manajemén kasakit dina mangsa nu bakal datang.

