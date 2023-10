Dampak Kapal Angkasa dina Komposisi Atmosfir Bumi

By

Panaliti anyar anu diterbitkeun dina Proceedings of the National Academy of Sciences ngungkabkeun yén satelit sareng pesawat ruang angkasa ngotoran atmosfir Bumi kalayan jumlah logam anu luhur. Polusi ieu lumangsung di stratosfir, wewengkon nu ngandung konsentrasi badag ozon.

Tim peneliti, dipingpin ku Dan Cziczo ti Universitas Purdue, dikumpulkeun data ku pesawat ngalayang dina jangkungna ampir 12 mil. Hal ieu ngamungkinkeun aranjeunna nyandak ukuran akurat tanpa kontaminasi tina haseup pesawat. Panaliti mendakan yén logam sapertos litium, tambaga, alumunium, sareng timah, anu biasa dipendakan dina pesawat ruang angkasa, ngaleuwihan tingkat lebu kosmik anu alami.

Saterusna, tim manggihan yén ampir 10 persén partikel asam sulfat, nu penting pikeun ngajaga lapisan ozon, kacemar ku sésa-sésa ngejat tina pesawat ruang angkasa. Ayana elemen unik kawas niobium nunjukkeun pamakéan tameng panas dina rokét. Bukti ieu nunjuk ka polusi datang ti pesawat ruang angkasa tinimbang meteorites, nu geus tetep unchanged pikeun abad.

Dampak lingkungan tina polusi ieu henteu acan kahartos sapinuhna. Tapi, tinangtu kanaékan jumlah satelit dina orbit, kaayaan éta tiasa langkung parah. Diperkirakeun bakal aya tambahan 50,000 satelit dina taun 2030, sareng perusahaan sapertos SpaceX sareng Amazon nuju jalan. Tumuwuhna gancang dina industri antariksa ieu hartina nepi ka 50 persén partikel aerosol dina stratosfir ahirna bisa ngandung logam tina asup deui ka pesawat ruang angkasa.

Papanggihan ieu nyababkeun kasalempang konsékuansi lingkungan tina ékspansi industri ruang angkasa. Akumulasi lebu rohangan sareng sékrési bahan jieunan manusa dina stratosfir peryogi panalungtikan satuluyna. Nalika urang terus ngandelkeun pisan kana satelit sareng pesawat ruang angkasa, janten penting pikeun ngembangkeun prakték sustainable anu ngaminimalkeun dampak negatif kana atmosfir urang.

Sumber: Prosiding National Academy of Sciences