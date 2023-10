SpaceX Nyorong pikeun Lisénsi peluncuran anu langkung gancang

By

Ringkesan: SpaceX nempatkeun tekanan dina Administrasi Penerbangan Federal (FAA) pikeun nyepetkeun prosés lisénsi peluncuran. Rokét Starship perusahaan parantos siap pikeun uji penerbangan kadua tapi ngantosan persetujuan pangaturan ahir. SpaceX ngarepkeun diluncurkeun dina satengah munggaran Nopémber. Samentara éta, Virgin Galactic ngarencanakeun ngapung misi kagenep na dina genep bulan on November 2. Pausahaan peluncuran leutik anu berjuang pikeun bersaing jeung harga low SpaceX pikeun Falcon 9 misi. Posisi dominan SpaceX di pasar parantos ngagaduhan pangaruh anu "kaget pisan" dina industri peluncuran leutik. SpaceX nawarkeun kasempetan peluncuran rideshare pikeun smallsats sahandapeun $5,500 per kilogram, harga leuwih handap naon dedicated kandaraan peluncuran leutik. Tilu perusahaan AS, SpaceX, Blue Origin, sareng Virgin Galactic, parantos nyuhunkeun perpanjangan waktos diajar sateuacan peraturan kaamanan féderal énggal pikeun misi penerbangan ruang angkasa manusa komérsial dilaksanakeun. Moratorium 20 taun ngeunaan peraturan féderal bakal kadaluwarsa dina 1 Januari.

SpaceX ningkatkeun usaha pikeun kéngingkeun lisénsi peluncuran anu langkung gancang ti Federal Aviation Administration (FAA). Perusahaan parantos réngsé persiapan anu dipikabutuh pikeun uji penerbangan kadua rokét Starship na tapi ngantosan persetujuan pangaturan ahir. Tanggal peluncuran pangheubeulna mungkin ayeuna dina satengah munggaran Nopémber. Virgin Galactic, di sisi anu sanés, nuju nyiapkeun misi kagenepna dina genep bulan, dijadwalkeun dina 2 Nopémber.

Tapi, perusahaan peluncuran leutik nyanghareupan tantangan dina bersaing sareng harga murah SpaceX pikeun misi Falcon 9. Eksekutif industri nyatakeun yén posisi dominan SpaceX di pasar ngagaduhan dampak anu signifikan dina industri peluncuran leutik, sahingga hésé pikeun aranjeunna bersaing dina harga. SpaceX ayeuna nawiskeun kasempetan peluncuran rideshare pikeun satelit leutik dugi ka $ 5,500 per kilogram. Bari harga ieu geus ngaronjat ti mimiti $ 5,000 per kilogram, aranjeunna tetep jauh handap naon dedicated kandaraan peluncuran leutik.

Salaku tambahan, tilu perusahaan AS, SpaceX, Blue Origin, sareng Virgin Galactic, parantos ngahiji pikeun nyuhunkeun perpanjangan waktos diajar sateuacan peraturan kaamanan féderal énggal pikeun misi penerbangan ruang angkasa manusa komérsial dilaksanakeun. Moratorium 20 taun ayeuna ngeunaan peraturan féderal bakal kadaluwarsa dina 1 Januari Pausahaan yakin yén industri éta henteu acan cukup dewasa pikeun ngadopsi peraturan kaamanan anyar, sareng aranjeunna damel sareng FAA sareng lembaga pamaréntahan sanés pikeun ngadegkeun kaamanan énggal. kerangka angkutan ruang angkasa.

sumber:

- Sumber 1: Trevor Mahlmann / Ars Technica - https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

- Sumber 2: Space News - https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

- Sumber 3: Ars - https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/